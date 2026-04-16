Así es el alquiler más caro de Las Palmas de Gran Canaria: 5.900 euros al mes por un piso en la Avenida Marítima

Esta propiedad de alto standing, que está publicada en el portal inmobiliario Idealista, alcanza los 5.900 euros mensuales y destaca por sus dimensiones, diseño exclusivo y vistas panorámicas al océano Atlántico. La vivienda refleja el nivel más alto del mercado del alquiler en la capital grancanaria y vuelve a poner el foco en el precio de los inmuebles de lujo en primera línea de la Avenida Marítima.

¿Dónde se encuentra la vivienda?

El apartamento se sitúa en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, 14, en la zona de Arenales - Lugo - Avenida Marítima, en pleno centro de la ciudad y a escasos metros de la costa. La vivienda, que cuenta con 320 metros cuadrados, se ubica en la novena planta de uno de los edificios más prestigiosos de Las Palmas de Gran Canaria.

Su altura le permite ofrecer un entorno de privacidad y tranquilidad, además de unas vistas al mar que invitan a desconectar del ajetreo diario. Su ubicación y buenas conexiones facilitan la movilidad tanto a las zonas comerciales como al centro urbano.

Asimismo, la lujosa vivienda dispone de una amplía plaza de garaje y el edificio ofrece servicio de portería diario, piscina comunitaria, cancha deportiva y una serie de zonas comunes para obtener un estilo de vida único.

Vista desde la vivienda / Idealista

¿Qué ventajas tiene la vivienda?

Su salón principal está diseñado para la mayor comodidad posible. Amplio, elegante y señorial, incorpora una vinoteca de estilo profesional que recuerda a la de un restaurante de alta gama. La terraza, cristalizada y espaciosa, permite contemplar el mar durante todo el año en un ambiente íntimo y privado.

Además, cuenta con tres habitaciones dobles de gran tamaño, con zonas de estar independientes y baños de diseño, lo que la convierte en la candidata ideal para familias o para quienes buscan amplitud y comodidad.

Vistas de la vivienda / Idealista

La cocina está perfectamente equipada con los últimos modelos para conseguir una experiencia gastronómica inolvidable. La vivienda incluye también una habitación de servicio con baño propio, lo que aporta un extra de versatilidad.

La créme de la créme se encuentra en su suite principal. Sus revestimientos de mármol, el vestidor, el baño en suite y los acabados de alta gama la convierten en un espacio independiente dentro de la vivienda, pensado para el descanso en un entorno tranquilo y reservado.

El lujo de vivir frente al mar en la Avenida Marítima alcanza su máxima expresión gracias a uno de los inmuebles más exclusivos de las Palmas de Gran Canaria.