El Clúster Marítimo de Canarias roza el 10 en transparencia y mejora su nota en cinco años

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC), que tiene su sede en el Puerto de Las Palmas, ha alcanzado una puntuación global de 9,83 sobre 10 en la evaluación de transparencia correspondiente a 2024, de acuerdo con el informe oficial del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) sobre portales de entidades privadas.

El resultado sitúa al CMC entre las organizaciones mejor valoradas en esta materia. La evaluación destaca, en particular, el cumplimiento de las obligaciones de información pública, apartado en el que obtiene 6,97 puntos sobre 7, y el indicador de publicidad activa, con 9,03 sobre 10.

Obligaciones de información y publicidad activa

El documento de evaluación subraya el grado de cumplimiento en ámbitos relacionados con la información organizativa y la identificación de los órganos directivos, así como la publicación de retribuciones. También recoge valoraciones elevadas en elementos vinculados a la actividad contractual, los convenios, las ayudas y subvenciones y la información económico-financiera, con puntuaciones máximas en una parte relevante de los indicadores analizados.

Representantes del Clúster Marítimo de Canarias con la presidenta de la Autoridad Portuaria / La Provincia

La gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno Cabrera, señaló que la entidad ha obtenido además 0,80 sobre 1 en transparencia voluntaria. Según explicó, este apartado refleja la publicación de información adicional más allá de lo exigido por la normativa, como protocolos internos, informes de cumplimiento y códigos éticos.

Evolución desde 2020

La evaluación incluye la progresión del índice en los últimos años. El CMC pasó de 9,22 en 2020 a 9,3 en 2021, alcanzó 9,45 en el periodo 2022-2023 y se sitúa en 9,83 en 2024. La serie muestra un incremento sostenido de la calificación global.

Con esta puntuación, el Clúster Marítimo de Canarias consolida su posicionamiento en materia de transparencia y buenas prácticas de gestión, en línea con los estándares autonómicos recogidos por el ITCanarias.