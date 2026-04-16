Carolina Darias defiende la candidatura europea de Las Palmas de Gran Canaria como una oportunidad para "emerger talento"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, participó este jueves en el foro ‘Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 2026’, donde situó la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 como eje central de su intervención. La regidora defendió el proyecto como una herramienta para impulsar el talento, reforzar capacidades culturales y replantear el papel de las ciudades periféricas en el marco europeo.

Darias acudió al encuentro acompañada por el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont. Durante su intervención, presentó el lema ‘Rebelión de la geografía’ como una propuesta para “cambiar la perspectiva” con la que se observa Europa, desplazando el foco desde los grandes centros de decisión hacia los márgenes y hacia territorios que, según expuso, suelen quedar fuera del epicentro del debate.

Reorientar el papel de las ciudades periféricas

La alcaldesa sostuvo que Las Palmas de Gran Canaria aspira a ganar presencia en la conversación europea y a convertirse en un punto de referencia desde el Atlántico. En ese planteamiento, enmarcó la candidatura en la realidad compartida por más de 2.000 ciudades-isla dentro de la Unión Europea, y señaló la necesidad de articular respuestas comunes ante desafíos que, a su juicio, afectarán por igual a ciudades grandes, medianas, rurales e insulares de aquí a 2031.

A partir de ese diagnóstico, resumió los objetivos de la candidatura en tres líneas: “Mejorar las capacidades, igualar las oportunidades y emerger el talento”, vinculando el proyecto a un enfoque de fortalecimiento cultural con impacto territorial.

Cultura y transformación urbana

Darias relacionó la candidatura con el papel de la cultura como motor de transformación urbana y la conectó con los principios de la Nueva Bauhaus Europea, que promueve la integración de belleza, inclusión y sostenibilidad en el diseño de las ciudades. En ese sentido, señaló que el proceso de preparación de LPGC’31 busca anticipar un modelo de ciudad capaz de adaptarse a cambios estructurales que se producirán en los próximos años.

Turismo urbano y equilibrio en los barrios

En el ámbito cultural y turístico, la alcaldesa destacó que la ciudad acoge más de 1.500 eventos anuales, muchos de ellos en espacios urbanos, y defendió el modelo de turismo urbano y cultural vinculado a la identidad local, con referencias a los carnavales, la gastronomía y una actividad congresual en crecimiento. También apuntó a la necesidad de compatibilizar el desarrollo del sector con la calidad de vida, preservando el equilibrio entre dinamización económica y cohesión social en los barrios.

Innovación y proyectos con la universidad

La regidora subrayó además el carácter abierto y diverso de Las Palmas de Gran Canaria, asociado a su historia portuaria y a sus vínculos con Europa, África y América, y situó la cultura como elemento de inclusión y generación de oportunidades.

En el tramo final, hizo referencia a proyectos de innovación vinculados a la inteligencia artificial para mejorar servicios públicos y atención ciudadana, así como a iniciativas desarrolladas junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el ámbito turístico, orientadas a optimizar la gestión del destino mediante análisis de datos y comportamiento de visitantes.