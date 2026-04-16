El Puerto de Las Palmas redobla su ofensiva comercial en Brasil

El Puerto de Las Palmas ha llevado a São Paulo su estrategia para ganar peso en los flujos comerciales del Atlántico y presentarse como una alternativa más directa para el intercambio de mercancías entre América Latina y África, una de las estrategias comerciales por las que ha apostado la Autoridad Portuaria en los últimos años. La acción se ha desarrollado en el marco de Intermodal South America 2026, una de las principales ferias logísticas de la región, donde la delegación portuaria mantuvo reuniones con operadores marítimos, transitarios, cargadores y agentes del negocio internacional.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, insiste en que el objetivo es reforzar los vínculos con el mercado latinoamericano y abrir nuevas oportunidades ligadas a las rutas atlánticas, con especial atención al eje Brasil-África.

Dos acciones distintas en Brasil

Dentro de esta estrategia de internacionalización, ya en el mes de marzo Calzada se trasladó a este país americano para explorar oportunidades de negocio y promocionar el Puerto de Las Palmas como plataforma para la expansión de compañías brasileñas hacia Europa y África. Durante aquella misión, la delegación mantuvo encuentros con entidades como APEX-Brasil, la Cámara de Comercio Oficial Española en Brasil y la Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC), además de compañías privadas como Banco Santander, Topema y Shenzen.

La agenda de esa visita estuvo orientada a identificar posibles líneas de colaboración y a presentar las ventajas competitivas del puerto grancanario en ámbitos como la conectividad marítima, la seguridad jurídica y los incentivos asociados a su entorno logístico y fiscal.

Una de las reuniones celebradas en el marco de la feria / La Provincia

Una alternativa al norte de Europa

Por su parte, en la feria celebrada ahora en São Paulo, el Puerto de Las Palmas se presentó como una opción para optimizar cadenas de suministro que todavía canalizan parte de las exportaciones brasileñas a través de hubs del norte de Europa. La Autoridad Portuaria defendió que su posición en el Atlántico Medio, junto a su conectividad y su perfil multipropósito, permite plantear itinerarios con menos desvíos, según las necesidades de cada operador.

Esa propuesta se apoya además en una oferta de servicios que abarca tránsito y redistribución de mercancías, reparaciones navales, suministro de combustible, avituallamiento y logística asociada a la actividad portuaria.

Brasil, mercado prioritario

Brasil ocupa un lugar central en esta estrategia. Entre 2016 y 2025, los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas movieron 20,4 millones de toneladas de mercancías con origen o destino en ese país, dentro de un modelo muy orientado al tránsito y al tráfico contenerizado.

Solo en 2025, el volumen alcanzó 2,96 millones de toneladas, con un 99% de operaciones en tránsito. Ese mismo año se contabilizaron 156.306 TEU, de los que el 97% correspondieron también a tránsito. Por tipo de mercancía, el sector agroalimentario concentró el 69% del total.

Escalas con margen de crecimiento

Durante el último ejercicio se registraron 664 escalas con origen o destino en Brasil. La Autoridad Portuaria vincula la evolución de este tráfico a una mayor capacidad media por buque y a servicios cada vez más eficientes. Al mismo tiempo, su análisis apunta a que entre el 67% y el 69% de esas escalas continuaron ligadas a Europa, un dato que, a juicio del organismo, refleja el margen que todavía existe para impulsar rutas alternativas aprovechando el Atlántico Medio. Ahí es donde Las Palmas quiere ganar protagonismo: como punto intermedio para canalizar mercancías, captar tráficos y reforzar su papel en la conexión entre América, África y Europa.

Showrooms en la Zona Franca

Junto a su posicionamiento como hub tricontinental, la Autoridad Portuaria presentó también una línea de trabajo orientada a la comercialización internacional. La propuesta pasa por habilitar espacios de showroom logístico en la Zona Franca del Puerto de Las Palmas para empresas brasileñas interesadas en acercar su oferta a compradores y distribuidores africanos.

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La idea busca reducir costes vinculados al desplazamiento de compradores africanos a Brasil y facilitar que parte del catálogo comercial pueda mostrarse, almacenarse y gestionarse desde un punto intermedio con conexiones marítimas regulares. Según plantea la institución, estos espacios podrían operar con ventajas fiscales y con capacidad para el almacenamiento, la consolidación y la gestión de mercancía en tránsito con valor añadido antes de su salida al destino final.