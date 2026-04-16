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Schamann recoge firmas para exigir más seguridad en el barrio tras la muerte del empresario Vicente Reyes

La hija del dueño de Zumilandia, junto con el presidente de la zona comercial de Schamann, solicita a las autoridades más presencia policial y videovigilancia tras la agresión sufrida por su padre hace un mes

Recogida de firmas un mes después de la muerte del empresario Vicente Reyes, apuñalado en Schamann

Recogida de firmas un mes después de la muerte del empresario Vicente Reyes, apuñalado en Schamann

Laura de Pablo

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Crístel Reyes, hija de Vicente Reyes, el hostelero apuñalado en Schamann hace un mes ha convocado este jueves a una recogida de firmas en el pasaje comercial donde su padre tenía su negocio y donde al salir fue apuñalado

Junto al presidente de la zona comercial de Schamann, Nauzet Martín, han instalado una mesa en la calle Pedro Infinito 37 para que vecinos y comerciantes se acerquen a firmar con el objetivo de solicitar a las autoridades más presencia policial, la instalación de sistemas de videovigilancia en puntos estratégicos, mejora del alumbrado público, la aplicación de un plan específico de seguridad para el barrio y la convocatoria de una reunión formal con los vecinos para informar de los avances en materia de seguridad.

Estarán hoy y mañana hasta las 14:00 horas y resaltaron que continuarán con la iniciativa en otros barrios de la ciudad como Triana o Mesa y López. Además, cuentan con el apoyo de la Federación empresarial de Gran Canaria (Fedegranca) para extender la recogida de firmas a otros puntos de la isla.

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