Solucionada la avería: el ascensor del parque de Las Rehoyas vuelve a estar operativo en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solucionado la avería en el ascensor panorámico del parque de Las Rehoyas, que ya está operativo tras una incidencia técnica por filtraciones de agua
Solucionada la avería. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el ascensor panorámico del parque de Las Rehoyas, una vez resuelta la incidencia técnica que había obligado a interrumpir temporalmente su funcionamiento por motivos de seguridad.
La instalación permanecía fuera de servicio debido a un problema de filtraciones de agua provocado por una avería en el centro deportivo Las Rehoyas, que afectó al funcionamiento del ascensor. Tras realizar las comprobaciones oportunas, los servicios municipales lograron identificar el origen externo de la avería, lo que ha permitido planificar y ejecutar las actuaciones necesarias para su reparación.
Finalización de los trabajos
Durante el tiempo en el que se ha prolongado esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias, el ascensor ha permanecido inoperativo hasta contar con todas las condiciones técnicas adecuadas para su puesta en funcionamiento.
Con la finalización de los trabajos, el ascensor panorámico vuelve a estar operativo, recuperando así su papel como elemento clave para la accesibilidad y la conexión entre las distintas cotas del parque de Las Rehoyas, salvando un desnivel superior a los 30 metros entre las calles Agustina de Aragón y Fortunata.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria agradece a vecinos y vecinas su comprensión ante las molestias ocasionadas durante este periodo y reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora continua de las infraestructuras municipales.
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