USPB denuncia que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe horas extra y no paga productividades desde 2024

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene pendientes de pago las horas extraordinarias de la Policía Local, Bomberos y Agentes de Movilidad desde 2024, según denunció la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB). Los trabajadores denuncian que esta situación se da pese a que el presupuesto municipal de 2026 ya ha sido aprobado.

El sindicato indicó que, además de las horas extraordinarias pendientes correspondientes a 2024, 2025 y lo que va de 2026, tampoco se han abonado las jornadas de productividad derivadas de servicios en eventos realizados desde octubre de 2025, ni el complemento variable de las unidades especiales de Atestados y de Armamento y Tiro.

USPB censura que mientras los trabajadores esperan el pago de su labor, el Ayuntamiento ha destinado 1,4 millones de euros al concierto de Marc Anthony y ocho millones de euros al Carnaval, generando malestar entre los empleados afectados.

Presentación de un calendario de abono

El sindicato exige al consistorio el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas, la presentación de un calendario de abono por escrito con fechas concretas y un compromiso público para que la situación no se repita. Asimismo, advirtieron que, de no obtener respuesta, se iniciarán acciones legales y sindicales, incluyendo concentraciones de protesta en las oficinas municipales.

Desde USPB reclaman que la Alcaldesa ofrezca explicaciones públicas sobre los retrasos y cumpla con sus responsabilidades respecto a los empleados que garantizan la seguridad, la intervención en emergencias y la movilidad en la ciudad.