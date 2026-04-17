Urbanismo
Estas son las 15 calles de Alcaravaneras que renovarán su asfaltado después de 30 años
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado las obras de asfaltado en el barrio de Alcaravaneras, con una inversión que supera el millón de euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una actuación integral de asfaltado en 15 calles del barrio de Alcaravaneras, una intervención que busca mejorar el estado del viario y el espacio público en esta zona de la ciudad.
La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, comprobaron el comienzo de los trabajos en la intersección de las calles Alfredo Calderón y Alemania, donde ya se ejecutan labores de rebaje de aceras. Según los datos municipales, en Alcaravaneras no se acometía una renovación integral del firme desde hace más de 30 años.
Renovación de 39.000 metros cuadrados
Los trabajos se desarrollan en las calles Manuel González Martín, Ingeniero Salinas, Alfredo Calderón, Italia, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Pi y Margall, Barcelona, Luis Antúnez, Bilbao, Alemania, Valencia, Mas de Gaminde, Concepción Arenal y Néstor de la Torre, en distintos tramos del barrio.
La intervención contempla la renovación de una superficie cercana a los 39.000 metros cuadrados de firme y la mejora de más de 2.300 metros cuadrados de aceras, incorporando criterios de accesibilidad. El proyecto también incluye la ejecución de 12 nuevos pasos de peatones, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y priorizar los desplazamientos a pie.
Inversión y calendario de actuaciones
El Ayuntamiento sitúa esta actuación dentro de la fase 1 del Plan de Asfaltado 2024–2031, que prevé la repavimentación de 474 calles hasta 2031. Para Alcaravaneras, la inversión anunciada supera el millón de euros. En las próximas semanas, está previsto que se inicien las labores de asfaltado del firme, una vez avanzados los trabajos preparatorios ya en marcha.
El proyecto forma parte de un conjunto más amplio que alcanza también a la Avenida de Escaleritas y al barrio de Guanarteme, con una inversión global de 2,89 millones de euros, según la información municipal. En el caso de Escaleritas, los trabajos se encuentran prácticamente finalizados, mientras que en Guanarteme está previsto el inicio de la actuación la próxima semana, coordinada con Emalsa para el saneamiento previo y el posterior asfaltado de las calles.
Plan de Asfaltado 2024–2031
El Plan de Asfaltado 2024–2031 contempla una inversión prevista de 40 millones de euros para actuar sobre 474 calles del municipio y más de 1,38 millones de metros cuadrados de superficie viaria y peatonal.
El Ayuntamiento señala que ya ha asfaltado o está renovando el firme en más de 105 vías y que prevé intensificar el ritmo de ejecución durante el próximo año. Hasta ahora, la inversión acumulada alcanza 8 millones de euros, con la previsión de superar los 10 millones en nuevas actuaciones hasta el próximo año.
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