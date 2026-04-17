Las Palmas de Gran Canaria debe 400.000 euros a Hacienda por Carlos Vives y el Womad

La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria le debe a Hacienda 400.342 euros en impuestos. La Oficina Nacional de Gestión Tributaria envió a la entidad municipal el pasado 14 de abril una notificación instándole a abonar el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) correspondiente a las actuaciones de artistas de diversos países que actuaron en tres ediciones del Womad -de 2021 a 2023- y del cantante colombiano Carlos Vives por su actuación en el Carnaval de 2023. La reclamación aparece en el memoria de las cuentas de la empresa, presentadas ante el Consejo de Administración el pasado miércoles.

El requerimiento hecho por la Agencia Tributaria aclara que la entidad presentó los modelos 216 y 296 de su declaración de manera incompleta; todo pese a "las evidencias" de que se contrató a artistas no residentes para que actuaran en España -en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria-. La memoria precisa que la empresa pública no ha ingresado a Hacienda la correspondiente retención del 24% del IRNR "sin motivo o causa que lo justifique". Eso sí, la resolución no incluye intereses de demora.

Artistas invitados al Womad

Según la documentación que maneja Hacienda, Promoción le debe 85.500 euros por los artistas invitados al Womad de 2021; la cita contó con músicos de Cuba, Mauritania, Chile, Mali, Italia o República Democrática del Congo-. La empresa adeuda una cantidad similar por el mismo festival de músicas del mundo celebrado en 2022; en este caso actuaron artistas de Reino Unido, Cabo Verde, Estados Unidos, Marruecos, Haití, Francia o Nigeria-.

Arranque del WOMAD en 2023 en la Plaza de la Música. / LP/DLP

Por el concierto de Carlos Vives, celebrado en un Carnaval de día de las carnestolendas de 2023, y otros artistas asociados del Womad de 2022, Promoción debe 115.342 euros. En cuanto al mismo festival pero en su edición de 2023 -el último que ha acogido la ciudad-, la empresa debe un total de 114.000 euros; en este caso, acudieron grupos de Uganda, Estados Unidos, Ghana, Costa de Marfil o Reino Unido.

Agujero económico

La gestión económica de la Sociedad de Promoción lleva poniéndose en evidencia desde que en marzo de 2024 se desvelara un déficit que ascendía a 3,2 millones de euros y la deuda comercial a proveedores era de 7,1 millones. La entidad encargó una auditoría que desveló un desfase de otros 693.193 euros tras detectar facturas que no estaban contabilizadas o seguían sin abonar. Este agujero provocó el despido del que había sido gerente de la empresa hasta el año anterior, Agustín Díaz.

Actualmente, esta empresa dependiente del Ayuntamiento capitalino se encuentra bajo la lupa de Anticorrupción. El PP ha realizado hasta cuatro denuncias contra la gestión de la entidad durante los últimos años. Por el momento, el Ministerio Fiscal presentó el pasado enero una querella contra la exconcejala de Cultura, Encarna Galván; la exconsejeria del Consejo de Administración Natalia Medina; el exgerente, Agustín Díaz; y su sucesora en el cargo, Elena Rodríguez. No obstante, varias ramificaciones del caso han sido archivadas.