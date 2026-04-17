El Puerto de Las Palmas aprovecha la feria de cruceros de Miami para unir posiciones con el resto de regiones ultraperiféricas

El Puerto de Las Palmas y el resto de los puertos de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea aprovecharon su presencia en Seatrade Cruise Global 2026 para celebrar en Miami una reunión de coordinación con el objetivo de avanzar en un trabajo conjunto iniciado hace más de un año. En el encuentro participaron autoridades portuarias de España, Francia y Portugal, que buscan alinear posiciones ante desafíos compartidos como el aislamiento geográfico, la elevada dependencia del transporte marítimo y el incremento de las exigencias regulatorias ligadas a la transición energética.

Según lo trasladado por los participantes, esta dinámica de colaboración se ha ido consolidando como una plataforma estable de diálogo entre puertos de territorios ultraperiféricos. En los últimos meses, los miembros han mantenido intercambios para compartir enfoques y construir una postura más coordinada a escala europea, con antecedentes como una reunión presencial en Hamburgo en septiembre de 2025.

Impacto de las políticas comunitarias

Durante la sesión celebrada en Miami, el análisis se centró en las novedades recientes en el ámbito comunitario, especialmente en materia de políticas climáticas y energéticas que inciden sobre el sector marítimo y portuario. Uno de los ejes del debate fue cómo afinar una posición común que refleje las particularidades de las regiones ultraperiféricas, en especial en aquellos ámbitos en los que los marcos regulatorios puedan generar efectos no deseados sobre la conectividad y la competitividad de estos territorios.

Vista panorámica del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Otro de los asuntos abordados fue la conveniencia de trasladar los avances del trabajo conjunto a las instituciones europeas y a los actores implicados en la elaboración de estas políticas, con el objetivo de reforzar la visibilidad del colectivo y asegurar que su perspectiva se incorpore a los procesos de decisión.

Próximos pasos y miembros del grupo

El grupo exploró nuevas vías para reforzar la coordinación en los próximos meses, con un planteamiento flexible que facilite la participación de todos sus integrantes y el alineamiento en torno a prioridades compartidas. El Grupo de Puertos de las RUP está integrado por Portos da Madeira (APRAM), Portos dos Açores, Autoridad Portuaria de Las Palmas, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Établissement Portuaire de Saint-Martin, Grand Port Maritime de La Guadeloupe – Port Caraïbes, Grand Port Maritime de la Martinique, Grand Port Maritime de la Guyane, Grand Port Maritime de La Réunion, y Port de Longoni – Département de Mayotte. A través de estos intercambios regulares, los puertos de las RUP mantienen el objetivo de reforzar una voz colectiva y contribuir a los debates europeos para que las especificidades de sus territorios se reflejen en futuras políticas.