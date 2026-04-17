Sociedad de Promoción suma a su patrimonio el Manuel Lois y la biblioteca Josefina de la Torre

La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria ha añadido a su patrimonio el antiguo cuartel Manuel Lois y la biblioteca Josefina de la Torre. Esta adquisición, ambos edificios eran hasta ahora propiedad directa del Ayuntamiento, permite a la empresa pública incrementar su capital en 6.733.501 euros. En total, aumenta sus bienes en 8,8 millones gracias a la revalorización de otros inmuebles. Pese a esto, la entidad cerró las cuentas de 2025, presentadas en el Consejo de Administración celebrado esta semana, con pérdidas por valor de 1,7 millones de euros.

El Ayuntamiento capitalino cerró la compra del Manuel Lois al Ministerio de Defensa en 2011. Desde entonces, diversos servicios municipales han hecho uso de las instalaciones -una parte ha sido rehabilitada como centro de formación de la Policía Local y los bomberos también utilizan uno de los viejos túneles-, pero ha sido la Sociedad de Promoción la entidad que más uso ha dado a este espacio, principalmente para Carnaval y como almacén.

Ciudad de las artes

La memoria de 2025, presentada ante el Consejo de Administración esta semana, indica que el inmueble fue adscrito a la Sociedad de Promoción en diciembre de 2011 -la idea por aquel entonces era convertir el viejo cuartel en una ciudad de las artes-. Situado en el barranco de Guanarteme, no sería hasta el pasado 4 de julio cuando el Ayuntamiento hizo efectivo el traspaso del complejo a la empresa municipal. Hasta ahora formaba parte de la cartera de inmuebles del área de Patrimonio del Consistorio.

Por otro lado, también se incluyó como patrimonio de la empresa municipal la biblioteca Josefina de la Torre. Situada en el paseo de Las Canteras, en La Cícer, esta fue inaugurada en abril de 2022. La cesión de ambas instalaciones a través del capítulo de subvenciones y donaciones ha hecho incrementar el patrimonio de Promoción en 6.733.501 euros. No obstante, esta partida creció el año pasado en 8,8 millones gracias a otros movimientos.

Edificio Miller y Castillo de Mata

Además de la inclusión del Manuel Lois y de la biblioteca de La Cícer, la empresa que gestiona la actividad cultural y las fiestas de la ciudad también ha actualizado el valor de diversos inmuebles. Así, en la cuenta de resultados figura una revalorización del Edificio Miller y del Castillo de Mata. Ambos inmuebles están incluidos en la cartera de Promoción desde 2012; entonces estaban valorados en 7,2 millones de euros y ahora se han revalorizado un 51,2% hasta superar los 10,8 millones de euros.

Esta regularización patrimonial permitió el año pasado a Promoción crecer sus bienes en 8,8 millones de euros. Pese a esto y tras obtener beneficios en 2024 -alcanzó un saldo positivo de 1,1 millones de euros-, la sociedad cerró el año con pérdidas por valor de 1,79 millones. Eso sí, la empresa mejoró el periodo medio de pago a proveedores, al pasar de 97 días que registró de media en 2024 a los 73,58 días del año pasado.