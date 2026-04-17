Tres empresas optan a mejorar el Muelle León y Castillo para las nuevas grúas portacontenedores del Puerto de Las Palmas

Tres empresas han mostrado su interés en ejecutar los trabajos de adaptación de la zona de operaciones del Muelle León y Castillo para que cumpla las exigencias que requieren las nuevas grúas adquiridas por Opcsa con el fin de seguir atendiendo la creciente llegada de grandes barcos portacontenedores contenedores al Puerto de Las Palmas. Lopesan Asfalto y Construcciones, Hermanos García Álamo y Asfaltos Jaén son las compañías que optan a este contrato, que tiene un presupuesto inicial de licitación de 1.921.360,93 euros.

La Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha trasladado las tres ofertas a la comisión técnica, que será la encargada de analizar y valorar la documentación presentada por las empresas conforme a los criterios de adjudicación antes de elevar una propuesta.

La nueva maquinaria, a las puertas de entrar en servicio

Este nuevo paso en el proceso de licitación coincide con la proximidad de la puesta en marcha de las dos grúas gigantes tipo Malaccamax que, según fuentes de Opcsa, entrarán en funcionamiento la próxima semana si no surgen inconvenientes. Además, para esos mismos días se espera la llegada de la mitad de las ocho grúas Rubber Tyred Gantry (RTG), conocidas como transtainers, con las que se renovará la maquinaria de la principal terminal de contenedores del Puerto de Las Palmas, que espera alcanzar su capacidad máxima de 1,5 millones de TEU en 2026.

Pavimento, conexiones y suministro eléctrico

Los trabajos incluyen el arreglo del pavimento de la terminal, actualmente bastante deteriorado, la ejecución de arquetas de suministro y conexión en el cantil del Muelle León y Castillo y las canalizaciones necesarias para alimentar las grúas desde el nuevo centro de reparto, entre otras actuaciones.

Obras compatibles con la actividad portuaria

Las obras, que se realizarán entre los bolardos 46 y 81, al sur del muelle, deberán estar coordinadas con la operadora de la terminal para que no supongan un impedimento para la intensa actividad que registra esta zona del Puerto de Las Palmas, cuya operativa tendrá siempre prioridad.

Otros contratos también siguen en marcha

Este no es el único proceso de licitación del Puerto de Las Palmas que se encuentra en fase de evaluación. La dotación de alumbrado público a la nueva explanada del Muelle Santa Catalina ha despertado el interés de siete empresas, que han presentado ofertas que oscilan entre los 231.069,92 y los 144.656,93 euros.

Más avanzada se encuentra la tramitación del contrato para la realización de obras en el entorno de la nueva terminal de cruceros, en el mismo muelle, que ya cuenta con una propuesta de adjudicación a Félix Santiago Melián por 482.924,89 euros.