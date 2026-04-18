Alberto Camarero Orive, catedrático de Explotación de Puertos de la UPM: "Hay que tener en cuenta que el puerto de Dajla es una amenanza seria'

El catedrático de Explotación de Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Profesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ceseden, Alberto Camarero Orive, analizará este lunes en la Cámara de Comercio de Gran Canaria cómo debe enfrentar el Puerto de Las Palmas los cambios en el sistema logístico atlántico, la estrategia portuaria de Marruecos y sus implicaciones para Canarias y Europa, en una jornada organizada por la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport.

¿Qué impacto podría tener una escalada en el Estrecho de Ormuz sobre el tráfico hacia Canarias?

Mi punto de vista es que si bien se puede producir un descenso del tráfico de los productos energéticos que procedan de aquella zona, sobre todo si el conflicto se alarga en el tiempo, también se puede producir un incremento de tráficos energéticos procedentes de otros destinos, tanto en África, como Guinea o Nigeria, o Hispanoamérica (Venezuela y otros puntos) y al final la posición de las Palmas y de Canarias es idónea para poder eh hacer un balance y incrementar tráficos de estas nuevas zonas.

¿Está preparado el puerto para absorber desvíos de tráfico esi aumenta la crisis en Oriente Medio?

Los puertos de Canarias tienen capacidades de primer orden y deben colaborar para hacer frente a esos posibles incrementos de tráfico. Creo que las dos autoridades portuarias colaborando, no digo unidas, pero sí con una colaboración, darían una ventaja competitiva a la zona del Atlántico Medio de primer orden.

El catedrático de la UPM, Alberto Camarero / La Provincia

¿Qué riesgos geopolíticos son más relevantes hoy para la operativa del puerto?

Los riesgos geopolíticos son imprevisibles y todos ellos afectan al comercio, al transporte marítimo y a los puertos, aunque es cierto que aunque se produzcan desvíos o descenso de tráficos, también hay oportunidades, como pasó recientemente con el Puerto de las Palmas y el aumento de sus tráficos debido a los problemas en el Mar Rojo. Por lo tanto, creo que ante los posibles riesgos geopolíticos lo que hay que estar es totalmente preparado.

¿Cómo está o debe estar redefiniendo la Autoridad Portuaria de Las Palmas su estrategia en el nuevo contexto geopolítico global?

Bien. La Autoridad Portuaria de Las Palmas acaba de terminar un plan estratégico nuevo que seguro que aborda este tema, aunque desconozco el documento, pero creo que su estrategia es muy satisfactoria, ya que está aprovechando las oportunidades que tiene su localización y su diversificación con un aumento de competitividad y el desarrollo de nuevas capacidades. Pero también hay que tener también una visión a medio y largo plazo, y los posibles nuevos riesgos que se puedan producir.

"Ante los posibles riesgos geopolíticos lo que hay que estar es totalmente preparado"

¿Qué papel juega La Luz como nodo logístico entre África, Europa y América?

No solo el Puerto de Las Palmas, sino toda Canarias, es un nodo logístico fundamental en el Atlántico Medio. Además, ser puertos de la Unión Europea aporta unas sinergias que deben ser capaces de explotar al máximo. En ese sentido, hay que seguir aumentando su competitividad, conectividad marítima y eficiencia operativa.

¿Puede ser La Luz la alternativa estratégica frente a la congestión en otros hubs del Atlántico?

Obviamente sí. Las capacidades infraestructurales que tiene, unido a su diversificación y a su eficiencia operativa y competitividad, le hace ser una verdadera alternativa estratégica frente a otros puertos que tengan problemas de congestión.

¿Qué oportunidades abre la creciente inestabilidad en rutas tradicionales?

Es una oportunidad, ya que permite mirar hacia otros negocios y tanto el Puerto Las Palmas y Canarias siempre se han definido por su amplitud de miras intentando captar nuevos tráficos.

"La diversificación del mix energético es fundamental para el futuro"

¿Cuáles son las principales ventajas competitivas del puerto frente a otros hubs como Puerto de Algeciras o puertos africanos?

Las ventajas son muchas, sobre todo por su localización en la zona del Atlántico Medio con la conexión Europa, América, África, la diversificación de sus tráficos, su conectividad, su competitividad y sobre todo respecto a los puertos africanos.

Ante el desarrollo del puerto de Dajla, ¿cuál cree que debe ser la postura de La Luz?

Obviamente, el Puerto de Dajla es una amenaza para el Puerto de Las Palmas y para Canarias, y eso hay que tenerlo en cuenta en la estrategia a largo plazo y mejorar en aquello en lo que se tiene ventaja competitiva. Yo apostaría por el talento, la especialización, la tradición energética, la digitalización y aquellos aspectos en los que tenga una ventaja ahora y pueda seguir desarrollándola, pero hay que tener en cuenta que es una amenaza seria.

A las grandes plataformas offshore les viene bien el incremento del precio del barril, pero ¿cómo puede afectar al tráfico marítimo mundial que cueste más de 100 dólares? ¿Y al Puerto de Las Palmas?

Obviamente, un barril Brent por encima de los 100 dólares y si la situación también se alarga en el tiempo, implicará además de unos problemas importantes en la inflación y en el deterioro de nuestra economía, cambios en el mix energético y eso puede afectar a las composiciones de los tráficos portuarios y también al bunkering. Por lo tanto, a diversificación de los diferentes tipos de combustibles es uno de los objetivos a perseguir.

“La colaboración entre autoridades portuarias daría una ventaja competitiva decisiva"

¿Cómo está evolucionando el tráfico de bunkering y qué papel juega en la estrategia futura?

En el Puerto de Las Palmas, el tráfico de bunkering ha aumentado en los últimos años fruto de su especialización, de su alta competitividad, de su posición y del desvío de tráficos y la estrategia futura se debe basar, sobre todo, en la diversificación de combustible como objetivo prioritario para ser capaces de atender todas las necesidades de los de los buques.

¿Puede convertirse La Luz en un hub clave para energías alternativas como el hidrógeno verde?

Por supuesto, pero todas las energías son posibles, no solamente hidrógeno verde, eólica, gas... Como he dicho, la diversificación del mix energético es fundamental, no solamente para mantener la seguridad de suministro, sino también para ser capaces de ofrecer un servicio de bunkering en el mejor eh en lo más amplio posible.

¿Qué papel juega el puerto en la conexión con África Occidental?

Juega un papel de primer orden, porque su posición geográfica es clave para esa conexión Europa, África y América. Y esa situación y ese posicionamiento lo tiene que poner en valor; es el pivote en el que pueden bascular esas tres grandes rutas y hay que jugar el papel como nodo de conexión.

¿Cómo influye la estabilidad política en países cercanos en la actividad del puerto?

La inestabilidad política de otros países puede ser una oportunidad, ya que los puertos de Las Palmas y Tenerife pertenecen a la UE y, por lo tanto, tienen un menor riesgo, unido a unas grandes capacidades infraestructurales y competencia, competitividad y diversificación, pero tampoco tiene que ser determinante. Sin embargo, hay casos de países con riesgos en los que la actividad portuaria está aumentando mucho más que en otros europeos.

¿Cuál debe ser la visión de futuro en un mundo con cadenas de suministro más regionalizadas?

El mundo tiende hacia cadenas de suministro más regionalizadas, a potenciar el nearshoring y el french shoring, y eso debe ser una oportunidad para Las Palmas. Su posición geográfica, su pertenencia a la Unión Europea, la gran conectividad marítima, la diversificación y las capacidades deben ser una oportunidad para que se posicione como un verdadero hub logístico en estas cadenas de suministro. n