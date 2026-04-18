Así es el alquiler perfecto para estudiantes en Las Palmas de Gran Canaria: 560 euros al mes por un estudio cerca del Campus universitario
La vivienda se encuentra en la carretera de Quilmes número 4, cerca de la zona universitaria de Tafira
El estudio, que se alquila exclusivamente a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, supone un alojamiento orientado a estudiantes que buscan una alternativa adaptada a sus necesidades cerca del recinto universitario.
¿Dónde se encuentra el estudio?
La vivienda se localiza a tan solo escasos metros del Campus universitario de Tafira y de la Universidad Atlántico Medio, en la carretera de Quilmes número 4, dentro de una urbanización tranquila y cuidada. Se trata de un estudio de obra nueva con una superficie apróximada de 25 metos cuadrados bien comunicado, que permite una conexión fluida con la ciudad gracias a su red de guaguas.
Asimismo, su ubicación estratégica facilita el acceso diario a clase sin necesidad de grandes desplazamientos ni largas esperas. Dispone de una cocina funcional, una zona de descanso, un baño completo y buena iluminación natural gracias a sus ventanas exteriores.
¿Cuáles son las opciones de alquiler?
Los precios oscilan entre 560 , 590 y 640 euros mensuales, en función de las características y tipología de cada estudio. El suministro de agua está incluido hasta un máximo de 30 euros bimensuales, al igual que la conexión a internet. Sin embargo, la luz se factura de manera trimestral y se encuentra excluida del contrato.
Además, se puede solicitar una plaza de garaje dentro del propio edificio para aquellos que tengan vehículo propio y quieran tener un extra de comodidad.
Este modelo de vivienda supone una oportunidad para estudiantes que buscan un alojamiento moderno, funcional y bien ubicado en el entorno universitario de Tafira. Su proximidad a los centros educativos, su buena conexión mediante la red de guaguas y su tranquilidad la convierten en una opción estable dentro del mercado del alquiler para jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria.
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