Así es el alquiler perfecto para estudiantes en Las Palmas de Gran Canaria: 560 euros al mes por un estudio cerca del Campus universitario

El estudio, que se alquila exclusivamente a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, supone un alojamiento orientado a estudiantes que buscan una alternativa adaptada a sus necesidades cerca del recinto universitario.

¿Dónde se encuentra el estudio?

La vivienda se localiza a tan solo escasos metros del Campus universitario de Tafira y de la Universidad Atlántico Medio, en la carretera de Quilmes número 4, dentro de una urbanización tranquila y cuidada. Se trata de un estudio de obra nueva con una superficie apróximada de 25 metos cuadrados bien comunicado, que permite una conexión fluida con la ciudad gracias a su red de guaguas.

Asimismo, su ubicación estratégica facilita el acceso diario a clase sin necesidad de grandes desplazamientos ni largas esperas. Dispone de una cocina funcional, una zona de descanso, un baño completo y buena iluminación natural gracias a sus ventanas exteriores.

Imagen del salón principal / Idealista

¿Cuáles son las opciones de alquiler?

Los precios oscilan entre 560 , 590 y 640 euros mensuales, en función de las características y tipología de cada estudio. El suministro de agua está incluido hasta un máximo de 30 euros bimensuales, al igual que la conexión a internet. Sin embargo, la luz se factura de manera trimestral y se encuentra excluida del contrato.

Además, se puede solicitar una plaza de garaje dentro del propio edificio para aquellos que tengan vehículo propio y quieran tener un extra de comodidad.

Vistas de la cocina / Idealista

Este modelo de vivienda supone una oportunidad para estudiantes que buscan un alojamiento moderno, funcional y bien ubicado en el entorno universitario de Tafira. Su proximidad a los centros educativos, su buena conexión mediante la red de guaguas y su tranquilidad la convierten en una opción estable dentro del mercado del alquiler para jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria.