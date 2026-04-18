Carolina Darias celebra el Día Mundial del Circo en el parque Juan Pablo II con una gran jornada de cultura familiar en Las Palmas de Gran Canaria
El parque Juan Pablo II se convierte en una gran carpa al aire libre para acoger espectáculos y talleres de circo durante tres días, con protagonismo para artistas locales, nacionales e internacionales y una programación gratuita hasta las 19:30 horas
El Día Mundial del Circo ha tenido este sábado una celebración destacada en Las Palmas de Gran Canaria, donde el parque Juan Pablo II se ha transformado en una gran carpa al aire libre para reunir a familias, curiosos y amantes de las artes escénicas en torno a una programación centrada en el talento circense. La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, participaron en la jornada y compartieron con el público una mañana marcada por el color, la creatividad y la capacidad del circo para conectar con espectadores de todas las edades.
La cita no ha sido un acto aislado, sino el cierre de tres jornadas pensadas para acercar esta disciplina cultural a la ciudadanía. Desde el jueves, el recinto ha acogido actuaciones y talleres que han convertido este espacio de la ciudad en un punto de encuentro para disfrutar de una expresión artística con siglos de historia, pero plenamente vigente en la programación cultural contemporánea. Según la información difundida por el Ayuntamiento y la plataforma municipal LPA Cultura, el encuentro se desarrolló del 16 al 18 de abril de 2026, con acceso gratuito y una ampliación horaria en la tarde del sábado hasta las 19:30 horas.
La imagen del parque convertido en escenario resume bien el espíritu de la propuesta. No hizo falta una carpa cerrada para que el ambiente circense se adueñara del lugar. Bastaron los números de malabaristas, acróbatas, zancudos, mimos, payasos e ilusionistas para crear una atmósfera de asombro colectivo, de esas que convierten una mañana cualquiera en una experiencia compartida. El circo tiene precisamente esa virtud: mezcla destreza, humor, emoción y sorpresa en un lenguaje directo, universal y muy accesible, capaz de llegar tanto a la infancia como al público adulto.
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