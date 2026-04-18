Sevilla desembarca en la playa de Las Canteras con la Feria de Abril 2026

«Esto es un pedacito de Sevilla en LasPalmas de Gran Canaria», apuntan Belén y Fabiola mientras descansan un rato antes de volver a la carga, cada una con su traje de gitana listo para la ocasión. La Feria de abril del Real Club Victoria ha vuelto un año más a llevar a los pies de la playa de Las Canteras a un nutrido público amante del flamenco, las sevillanas y el arte andaluz. Una cita de cuatro días que culminará este domingo por todo lo alto.

La carpa, colocada en la plaza de La Puntilla, está decorada con farolillos y guirnaldas, al más puro estilo sevillano. Sobre el tablao central resuena el taconeo cada vez que las más adelantadas de clase suben a practicar unos pasos a ritmo de flamenco y rumba. «Nosotras somos unas novatas, solo llevamos cinco meses en la academia», indican Fabiola y Belén. Ambas van a las clases que organiza el Club Victoria.

«El grupo nos acogió estupendamente, nos han ayudado a progresar y nos han inyectado en vena las sevillanas», resalta Fabiola; «es como si fuéramos sus hijas», añade su compañera de baile, mientras señala a quienes les han enseñado durante todo estos meses a mejorar la técnica.

A los pies de la playa de Las Canteras

«Es más complicado de lo que parece, pero me gusta, al final, era una asignatura pendiente que tenía y como me acabo de jubilar pues aproveché», añade. Con todo, a su alrededor hay auténticas veteranas que, en algunos casos, llevan 20 años, «por lo menos», a una feria de abril que ya se ha consolidado a los pies de la playa de Las Canteras.

Feria de abril 2026 del Real Club Victoria en La Puntilla / José Carlos Guerra

«Está siendo maravilloso; fíjate que vamos mucho a la de Sevilla pero la de aquí la disfrutamos de otra forma, en las Islas no hay nada igual», resalta Fátima Armas, responsable de Cultura y Festejos del Victoria y profesora de sevillanas en la escuela del club. Lleva más de 38 años dando clases -desde que el día que se animó con una amiga a empezar con este proyecto- y reconoce que bailar «es como una terapia».

De padres sevillanos

Y más si cuentan en la feria con actuaciones como la de Laura Márquez. De padres sevillanos, pero afincados en la Isla desde que tenía ocho meses, ha vivido con el arte andaluz en vena. «Llevo desde los seis años cantando y tocando junto a mi padre», apunta ella, «él toca la guitarra». Ayer cantó junto a Josué Camino a la cuerda y ella al cajón flamenco, en una fusión «de flamenco y música latina en acústico, es una forma de unir tradición con la modernidad».

De padre sevillano y madre canaria, Diana Galván da su buenos taconeos sobre el tablao de La Puntilla. En un descanso, confiesa que «no recordaba que esto era tan cansado». Ella no participa en ninguna escuela, pero no es excusa para no acudir a la cita, «lo bailo de año en año pero me gusta venir, te encuentras con gente, compartes», comenta mientras confiesa que le enseñó su abuela sevillana cuando era bien pequeña.

Cuatro días de fiesta

Inmaculada López Matito es de más al norte, concretamente de Valladolid y solo lleva dos años viviendo en la capital grancanaria. «Por medio del trabajo mi marido conocía al presidente del Victoria y no dudé en apuntarme a las clases», indica, «he tenido un recimiento estupendo». Confiesa que hace tiempo que tenía el «gusanillo» de las sevillanas -sus padres son extremeños y parte de sus hermanos viven en la capital andaluza-, pero ha sido en el Club «donde he perfeccionado el baile, lo he retomado y lo disfruto».

Y es que, aunque la Feria de Abril de La Puntilla no se vive con la solera de Sevilla, y los vestidos de volantes y lunares y los trajes con mocasines se veían reemplazados por ropas más cómodas en muchos de los asistentes, la cuestión es pasárselo bien. La cita que organiza pondrá fin a cuatro días de fiesta este domingo de 12 del mediodía a seis de la tarde.