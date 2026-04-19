Cierra un carril de Mesa y López por obras de Emalsa: afecta a la parada de taxis y al tráfico

Emalsa llevará a cabo a partir de este lunes nuevos trabajos de reparación y mejora en la red de saneamiento de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos se enmarcan dentro de su programación de mantenimiento continuo de las infraestructuras hidráulicas y la calidad de los servicios de gestión del agua.

La actuación se desarrollará en la avenida Mesa y López, a la altura del número 41, esquina con la calle El Cid. Está previsto que los trabajos comiencen hoy para concluir el miércoles, 22 de abril.

Con motivo de la ejecución de estos trabajos, será necesario cerrar el carril derecho de la vía según el sentido de circulación, permaneciendo operativos tanto el carril central como el izquierdo. También quedará inhabilitada temporalmente la parada de taxis comprendida entre los números 39 y 41 de la avenida.

La compañía mixta de aguas adoptará las medidas necesarias para reducir al máximo las molestias a conductores, residentes y usuarios de la zona. Para ello habilitará la señalización correspondiente y facilitará la circulación durante el desarrollo de la obra. Al tratarse de una intervención en la red de saneamiento, el servicio de abastecimiento de agua en la zona no se verá interrumpido en ningún momento, según informó la compañía en un comunicado.

Otras actuaciones en Mesa y López

Ya el pasado marzo Emalsa tuvo que actuar en esta zona de la capital grancanaria, aunque en este caso por la vía de urgencia. Aprincipios de mes tuvieron que cortar a la circulación la calle Olof Palme entre Juan Manuel Durán González y Mesa y López. La operación permitió reparar un socavón provocado tras la rotura de una tubería de la red de saneamiento.

Además, unas semanas antes se produjo otra avería similar en Mesa y López; en este caso a la altura del cruce con Costa Rica. La rotura de la tubería provocó un hundimiento en la calzada de unos cinco metros de profundidad.

Por otro lado, dentro de la programación de mantenimiento de la red de saneamiento, la compañía realizó dos reparaciones puntuales de los albañales en la calle Ferreras, en la zona de La Puntilla, a finales del mes de marzo.