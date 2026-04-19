Héroes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria: medallas por frenar una agresión sexual y salvar dos vidas

Hay historias que merecen ser contadas porque recuerdan lo mejor del servicio público. Historias que suceden en segundos, cuando una persona se desploma, cuando alguien está en peligro o cuando una intervención rápida cambia por completo el desenlace de una situación crítica.

Eso es lo que ha querido poner en valor ahora la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, reconociendo públicamente la labor de varios agentes cuya profesionalidad ha resultado decisiva en momentos límite.

Entre ellos destaca un nombre propio: Momo, felicitado por una actuación extraordinaria. Su compromiso, preparación y serenidad fueron esenciales para salvar la vida de dos personas tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias en plena calle.

Junto a él, también han sido distinguidos otros miembros del cuerpo por intervenciones ejemplares que refuerzan la imagen de una policía cercana, preparada y comprometida con la ciudadanía.

Enhorabuena a Momo: dos vidas salvadas gracias a su rápida reacción

La felicitación más emotiva tiene como protagonista a Momo, cuya actuación reciente ha sido reconocida por el cuerpo policial.

Su compromiso, profesionalidad y formación sanitaria resultaron fundamentales para revertir dos paradas cardiorrespiratorias mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la vía pública.

Dos emergencias distintas. Dos momentos en los que cada segundo era decisivo. Dos personas que necesitaban ayuda inmediata.

Y en ambos casos apareció alguien preparado para actuar.

Gracias a su rápida intervención, las víctimas pudieron recuperar constantes vitales antes de la llegada de los servicios sanitarios especializados. Una respuesta impecable que terminó convirtiéndose en algo mucho más importante que una simple actuación policial: en una segunda oportunidad para dos personas.

Salvar una vida ya es algo extraordinario. Salvar dos habla de entrega, vocación y sangre fría en situaciones extremas.

Medalla al Mérito Policial para el inspector Jorge Luz

Otro de los reconocimientos destacados ha sido para el inspector Jorge Luz, distinguido con la Medalla al Mérito Policial del Gobierno de Canarias por su destacada trayectoria profesional.

Esta condecoración premia años de trabajo, liderazgo y dedicación al servicio público. También reconoce la labor constante de quienes coordinan equipos, toman decisiones complejas y velan cada día por la seguridad de la ciudad.

Detrás de una carrera así hay esfuerzo diario, responsabilidad y una implicación continuada con la mejora del servicio policial.

Una actuación decisiva para evitar una agresión sexual

También han sido felicitados el subinspector Alejandro Falero y el agente Samuel Pérez, cuya intervención permitió evitar una agresión sexual.

Su rápida reacción fue clave para frenar una situación especialmente grave y proteger a la víctima. Actuaciones como esta demuestran la importancia de la vigilancia preventiva, la capacidad de respuesta inmediata y el papel esencial de la Policía Local en la protección directa de las personas.

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No siempre trasciende lo que ocurre en este tipo de servicios, pero detrás suele haber tensión, rapidez y decisiones que no admiten error.