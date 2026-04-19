La noche de Santiago Ceballos: se despide del Foro Canarias tras 28 años como presidente
Juan Miguel Sanjuán sustituye como presidente del Foro Canarias a Santiago Ceballos después de 28 años
El Foro Canarias celebró anoche su Cena de Gala Anual en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel, en un evento especialmente significativo al rendir homenaje a su presidente, Santiago Ceballos, quien se despidió del cargo tras 28 años al frente de la institución.
Previamente a la cena, tuvo lugar la Asamblea General, en la que se presentó la Memoria 2021-2025, se aprobaron las cuentas del último ejercicio y se procedió a la renovación de la Junta Directiva. La única candidatura presentada fue elegida por aclamación y está encabezada por Juan Miguel Sanjuán como presidente. Le acompañan Alfredo Montes como vicepresidente; María Nieves Cabrera como secretaria; Joaquín Juliá como tesorero; y como vocales, Ana Suárez, Cristina Viera, Elsa Guerra, Fernando González de Armas y Jorge Petit.
Tras la cena, se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche, con intervenciones de Aida Ceballos, Severiano Déniz, Rafael Cabral, Joaquín Juliá, José Mª Plans (mediante carta), Ana Suárez y Javier Guerrero, quienes dedicaron palabras cargadas de agradecimiento, emoción y recuerdos compartidos. Como broche, se hizo entrega a Santiago Ceballos de una escultura conmemorativa en reconocimiento a sus casi tres décadas de presidencia.
El acto fue clausurado por el nuevo presidente, Juan Miguel Sanjuán, quien anunció la intención de la nueva Junta Directiva de promover una modificación de los estatutos para nombrar a Santiago Ceballos Presidente de Honor.
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