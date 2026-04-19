Un nuevo pipican y mejoras en las zonas verdes: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actúa en Cruz de Piedra

El Residencial Cruz de Piedra cuenta con un nuevo pipicán. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha invertido más de 150.000 euros en mejorar las infraestructuras verdes en este barrio de Ciudad Alta. Esto ha sido posible a través del proyecto ‘Plántate por tu barrio’ que Parques y Jardines desarrolla en distintas áreas de la ciudad.

"Trabajar de la mano de las comunidades vecinales y educativas nos funciona porque nos implicamos en común para mejorar los barrios. A través del desarrollo comunitario escuchamos y podemos actuar de forma más certera y estratégica en lo que la gente necesita, convirtiéndose en una herramienta fundamental para mejorar los espacios verdes de esta ciudad", destacó Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Sector Primario.

Mejoras realizadas en el barrio

Rehabilitación de parterres, plantación de cerca de 200 nuevos ejemplares vegetales en distintas jornadas con escolares, instalación de riego y vallas fijas en algunas zonas, son algunas de las acciones en las que durante el último año se ha venido trabajando.

Asimismo, se han abierto nuevos alcorques en el parque infantil para ganar sombra y se han instalado juegos termosoldados en dos zonas del barrio para reforzar los espacios de disfrute para la infancia de Cruz de Piedra.

Otra de las demandas vecinales era la creación de áreas caninas para facilitar la atención a las necesidades de las mascotas del barrio y tratar así de mantener libres de excrementos el resto de espacios verdes. Para ello se ha adaptado una jardinera junto al la plaza 12 de Marzo, con vallado Hércules, áridos, juegos caninos y un bebedero, que pasa a ser mantenido dentro de la red municipal de pipicanes.

Primera usuaria del área canina

Bella ha sido la primera usuaria del área canina de Cruz de Piedra, una perra recién operada de la cadera cuyo propietario agradeció el espacio. "Estamos proyectando un espacio canino de mayores dimensiones en otra zona del barrio pero entendíamos la necesidad y la urgencia de esta área y hemos podido darle respuesta a Bella y a otros perros que, como ella, requerían de un espacio propio habilitado", destacó Martínez Soliño tras la apertura del primer pipican del barrio.

Para la actuación, Parques y Jardines ha invertido también un presupuesto participativo de 2023, dotado con 39.990 euros, con el que se han reparado y pintado jardineras y parterres, principalmente frente al CEIP Néstor de la Torre.

Esos espacios fueron replantados el pasado diciembre con alumnado de los colegios del barrio, quienes también desarrollaron cartelería de concienciación para promover el cuidado de las zonas verdes y participaron en la creación del mural comunitario que embellece el muro exterior del CEIP Teobaldo Power y los accesos a la ladera con el mensaje "Plántate por tu barrio. Cruz de Piedra Verde y Viva".

'Plántate por tu bario' es el nombre del proyecto de desarrollo comunitario que la Concejalía realiza en Cruz de Piedra, Schamann, Escaleritas y Lomo Los Frailes a través de la ONG Canarias Siempreviva. La iniciativa busca canalizar las demandas ciudadanas para mejorar los espacios comunitarios de manera conjunta a través de plantaciones escolares, talleres, campañas de sensibilización y actuaciones intensivas que permitan recuperar las zonas verdes y promover su cuidado.