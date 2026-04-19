Pérdidas de aceite, roturas y fallos eléctricos: así son los problemas de dos autoescaleras de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Dos autoescaleras del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) de Las Palmas de Gran Canaria presentan una serie de problemas técnicos de carácter grave. Un informe de la Inspección de Trabajo subraya ambos vehículos solo se pueden utilizar de manera «excepcional» en caso de emergencia e insta al Ayuntamiento de la capital grancanaria a repararlas «con la mayor urgencia posible».

La evaluación de riesgos dictada por la Inspección de Trabajo restringe hasta nueva orden la posibilidad de utilizar estos dos vehículos especiales. El documento subraya que el servicio debe acometer tanto medidas correctoras como preventivas en un plazo máximo de cinco y seis meses, respectivamente. De no tomarse, el Consistorio podría incurrir en una infracción grave en materia de riesgos laborales.

Pérdida de aceite

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, en la autoescala con matrícula 5674CRZ la inspección detectó pérdida de aceite por el cabrestante debido a un desgaste interno, por lo que podría producirse una rotura del mismo. También está perdiendo aceite por los frenos del cabrestante por el mismo motivo.

El informe indica que es necesario sustituir las gomas de cierre de una serie de armarios. Por otro lado, los altavoces del puesto principal están rotos y el latiguillo largo de articulación se encuentra agrietado en su superficie. El vaso de expansión de cesta también presenta roturas, al igual que tres teflones protectores de acero -por lo que corren peligro de que se pillan al estirarlos-.

También hay pérdidas de aceite en las válvulas de articulación; así como varios enchufes no tienen tapa protectora o las tienen rotas, por lo que podría entrar agua en una fuente de electricidad. Por último, las pantallas de la cesta no llevan su funda protectora y existen varias bombillas de testigo que no funcionan.

Los latiguillos, en mal estado

En cuanto al otro vehículo, con matrícula 3526BHB, los latiguillos los tiene en mal estado, muchos de ellos están cortados o tienen fugas de aceite. También hay pérdidas de aceite por los cabrestantes por un desgaste interno; así como del aceite hidráulico de freno y en el apoyo trasero izquierdo. Es necesario sustituir las gomas de los armarios al estar rotas.

Los mandos de la cesta están cuarteados y con roturas, el taco de apoyo de la escalera no queda firme a la hora de colocarla, se deben cambiar los altavoces del mando principal, los testigos de los rotativos en cabina no sirven y los teflones protectores de los cables están rotos. Además, cinco poleas están desgastadas, la rejilla de la cesta tiene varios golpes y roturas y uno de los pulsadores de servicio tienen la bombilla fundida.

Por otro lado, el informe insta de manera urgente a instalar sistemas de cierre seguros, dotar a los pisantes sistemas de bloqueo en aquellos vehículos que carezcan de lo mismo e incorporar elementos de sujeción necesarios y homologados en las unidades móviles. Como medidas preventivas insta a añadir agarraderas en la cabina allá donde no haya y completar la instalación de cinturones de seguridad en asientos traseros.