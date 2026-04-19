Vegueta late desde su mercado reúne a más de 18.000 asistentes

El Mercado de Vegueta cerró con éxito la primera edición de “Vegueta late desde su mercado”, una iniciativa que durante cuatro jornadas convirtió este espacio emblemático en uno de los principales puntos de encuentro de Las Palmas de Gran Canaria. La propuesta logró congregar a más de 18.000 asistentes entre el 15 y el 18 de abril, consolidando al recinto como motor de actividad económica, social y cultural del casco histórico.

El evento fue impulsado por el Gobierno de Canarias junto al propio mercado, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios Zona Vegueta. La programación combinó comercio, gastronomía, música en directo, actividades familiares, talleres, degustaciones y rutas por el barrio.

El resultado fue una notable afluencia de residentes, visitantes y turistas que participaron en una cita pensada para revitalizar el barrio fundacional de la ciudad y fortalecer el papel del mercado tradicional como eje de dinamización urbana.

Más de 500 negocios beneficiados en Vegueta y Triana

Uno de los datos más relevantes del balance final es la repercusión directa sobre más de 500 establecimientos comerciales y hosteleros ubicados en Vegueta y Triana, dos de las zonas con mayor valor patrimonial y actividad económica de la capital grancanaria.

El incremento del flujo de personas durante los cuatro días generó movimiento en tiendas, cafeterías, restaurantes y pequeños negocios, reforzando la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar al comercio de proximidad.

La organización destacó que la propuesta no solo atrajo público al interior del mercado, sino que también extendió la actividad hacia las calles colindantes, plazas y zonas comerciales cercanas, beneficiando al conjunto del entorno histórico.

El Mercado de Vegueta, mucho más que un espacio de compra

Con esta iniciativa, el Mercado de Vegueta volvió a mostrar su capacidad para ser algo más que un punto de venta tradicional. El recinto se convirtió en un espacio de convivencia, cultura y experiencias, donde vecinos y visitantes pudieron redescubrir el barrio desde una perspectiva diferente.

Durante las jornadas se desarrollaron 41 actividades programadas, en las que participaron 184 profesionales entre personal de organización, producción, comerciantes y colaboradores.

La programación incluyó actuaciones musicales, talleres, actividades infantiles y experiencias gastronómicas, diseñadas para atraer a públicos diversos y reforzar el vínculo entre tradición e innovación.

Un concurso de pintura rápida con gran seguimiento

Uno de los momentos más destacados de la cita fue el concurso de pintura rápida, una actividad que despertó gran interés entre participantes y público.

El certamen se desarrolló en distintos espacios del entorno del mercado, permitiendo capturar rincones emblemáticos de Vegueta y la esencia del casco histórico a través del arte en directo.

Los premios recayeron en:

Primer premio: Raquel García

Raquel García Segundo premio: Gema Sánchez

Gema Sánchez Tercer premio: Osvaldo Anuar Slaibe Tavano

La actividad añadió un componente creativo a la programación y contribuyó a reforzar el atractivo cultural del evento.

Apoyo al comercio local y a los mercados tradicionales

Desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber, valoró positivamente el resultado de la iniciativa y subrayó la importancia de respaldar a los mercados tradicionales y al pequeño comercio.

Según destacó, propuestas como esta ayudan a construir ciudades más dinámicas, competitivas y con identidad propia, además de generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial local.

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El mensaje institucional refuerza la idea de que los mercados municipales no son únicamente espacios comerciales, sino también centros sociales capaces de activar barrios completos.