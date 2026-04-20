Las ambulancias que se estrenaron en la borrasca Therese: así son las nuevas unidades de Cruz Roja con asistencia al volante

La delegación de Cruz Roja en Las Palmas incorpora siete ambulancias de soporte vital básico para incrementar y mejorar su prestación de servicios, tres de las cuales se destinarán a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La institución presentó este lunes los nuevos vehículos, si bien ya habían tenido la oportunidad de estrenarse en los traslados urgentes y la atención sanitaria derivada de la borrasca Therese.

Las unidades están completamente equipadas con luces perimetrales, sistemas de electromedicina y pantallas, además de medicamentos y oxígeno para casos de emergencia. Además, incluyen un sistema de señalización 360 grados y una alta tecnología de asistencia al volante que favorece tanto la conducción como la atención a los pacientes.

Esta adquisición suma un total de 17 ambulancias en la provincia de Las Palmas, con vistas a alcanzar las 23 unidades este año

Tres de las ambulancias prestarán sus servicios en distintos puntos de la isla de Gran Canaria –concretamente, en las comarcas del sur, sureste y centro–, mientras que la unidad restante se utilizará en Fuerteventura. En cualquier caso, podrán ser movilizadas a nivel provincial o autonómico cuando se requieran refuerzos en un ámbito territorial específico.

Con estas nuevas incorporaciones, la flota de Cruz Roja suma un total de 17 ambulancias en la provincia de Las Palmas, si bien contempla ampliar esta cifra hasta alcanzar los 23 vehículos a lo largo de 2026, renovando y modernizando sus equipos existentes.

Apoyo en situaciones de emergencia

El presidente provincial de Cruz Roja en Las Palmas, Isaac Díaz Sosa, explicó que esta actualización "permitirá responder de manera eficiente y garantizar un apoyo aún más sólido en eventos, emergencias y situaciones imprevistas", como las recientes borrascas que han tenido lugar en los últimos meses. Asimismo, detalló la importancia de sus servicios en este tipo de contextos: "En cualquier emergencia somos requeridos como auxiliar de los poderes públicos".

Equipos de Cruz Roja junto a las nuevas ambulancias provinciales / LP/DLP

Por ese motivo, Díaz desgranó que este incremento de recursos –sufragado con medios propios de la institución– se alinea con una mejora de su capacidad operativa, la calidad del servicio y la protección de vidas. "Celebramos un paso adelante en nuestra capacidad para proteger, asistir y acompañar a la población vulnerable. Seguiremos creciendo, adaptándonos y fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta porque es nuestro deber y nuestra vocación", relató.

El director, además, matizó que el voluntariado es el "alma" de la institución que permite sostener una labor de asistencia a personas en situación vulnerable. "Su esfuerzo, su tiempo y su ciudadanía hacen que cualquier recurso cobre sentido", añadió.

Compromiso y solidaridad

Al acto de presentación acudió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañada por los concejales de Seguridad, Josué Íñiguez, y Salud Pública, Carmen Luz Vargas. Darias aprovechó la ocasión para "reconocer y agradecer el trabajo que hace una entidad como Cruz Roja", cuyo nombre está asociado con "profesionalidad, buen hacer, solidaridad y compromiso".

La alcaldesa indicó que estos nuevos equipos son "una herramienta fundamental para seguir salvando vidas, reforzar la atención sanitaria y garantizar que nadie se quede atrás en una situación de emergencia", lo cual se hace posible gracias a la "entrega diaria" de las personas que conforman el cuerpo de voluntariado.

Atención a personas sin hogar

Recordó que desde el Ayuntamiento se "han incrementado las aportaciones" con las entidades del tercer sector, alcanzando los 827.000 euros en el último convenio de Cruz Roja para la atención de personas sin hogar, tanto en asistencia directa como en inserción sociolaboral. En esa línea, mencionó la puesta en marcha de Comida sobre ruedas, un proyecto de Cruz Roja en colaboración con el Consistorio para la entrega de comida diaria a casi un centenar de personas.

"La coordinación de Cruz Roja con los servicios sociales municipales y su experiencia en la atención de personas en riesgo de exclusión hacen de esta un aliado imprescindible para seguir construyendo una ciudad más justa, más inclusiva y más humana", concluyó.