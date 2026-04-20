Prestaciones sociales
Carolina Darias responde al presidente de la Obra Social sobre la falta de recursos: "Siempre van a encontrar la mano tendida para seguir trabajando"
El presidente de la Obra Social, Jesús García critica la falta de recursos y voluntad en Las Palmas de Gran Canaria, mientras la alcaldesa, Carolina Darias, asegura que se ha incrementado el presupuesto destinado al tercer sector
El presidente de la Obra Social, Jesús García, manifestó en anteriores declaraciones que "la imagen que se está dando" en Las Palmas de Gran Canaria es la de "una administración que no se ocupa del bien común de los más pobres", ante lo que la alcaldesa de ciudad, Carolina Darias, ha respondido este lunes con una invitación al trabajo conjunto: "En esta alcaldesa van a encontrar siempre respeto y mano tendida para seguir trabajando".
Jesús García sostuvo que "las subvenciones no llegan en tiempo y forma" en el ámbito de la capital grancanaria, lo cual, en sus palabras, difiere de la realidad en otras zonas de la Isla: "La sensación que tengo es que en el Sur nos quieren y nos financian para que hagamos una intervención y aquí no".
Subida de la cuantía respecto al IPC
Esa falta de medios, según García, también se traduce en que "el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha subido la cuantía" de las ayudas desde 2007 respecto al IPC. Al contrario, considera que sí lo han hecho "religiosamente" otras entidades, como el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno autonómico. "Cuando Carolina Darias me ve, me saluda y me da palmaditas, pero a la hora de la verdad, la situación que tenemos es esta", detalló.
"A veces, las imágenes se contraponen con otras imágenes", desgranó Darias este lunes, en respuesta a dichas declaraciones, al recordar que "se ha incrementado el presupuesto" municipal destinado al tercer sector. "A las entidades gubernamentales les profeso respeto por la labor que hacen, independientemente de las consideraciones que puedan hacer", añadió.
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