Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quevedo Las CanterasÁngel SánchezAsesinato en TeldeRally Islas CanariasPlan Insular de Ordenación de Gran CanariaCalor y calima en CanariasCiudad menos saludable España
instagramlinkedin

Prestaciones sociales

Carolina Darias responde al presidente de la Obra Social sobre la falta de recursos: "Siempre van a encontrar la mano tendida para seguir trabajando"

El presidente de la Obra Social, Jesús García critica la falta de recursos y voluntad en Las Palmas de Gran Canaria, mientras la alcaldesa, Carolina Darias, asegura que se ha incrementado el presupuesto destinado al tercer sector

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias / LP/DLP

Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de la Obra Social, Jesús García, manifestó en anteriores declaraciones que "la imagen que se está dando" en Las Palmas de Gran Canaria es la de "una administración que no se ocupa del bien común de los más pobres", ante lo que la alcaldesa de ciudad, Carolina Darias, ha respondido este lunes con una invitación al trabajo conjunto: "En esta alcaldesa van a encontrar siempre respeto y mano tendida para seguir trabajando".

Jesús García sostuvo que "las subvenciones no llegan en tiempo y forma" en el ámbito de la capital grancanaria, lo cual, en sus palabras, difiere de la realidad en otras zonas de la Isla: "La sensación que tengo es que en el Sur nos quieren y nos financian para que hagamos una intervención y aquí no".

Subida de la cuantía respecto al IPC

Esa falta de medios, según García, también se traduce en que "el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha subido la cuantía" de las ayudas desde 2007 respecto al IPC. Al contrario, considera que sí lo han hecho "religiosamente" otras entidades, como el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno autonómico. "Cuando Carolina Darias me ve, me saluda y me da palmaditas, pero a la hora de la verdad, la situación que tenemos es esta", detalló.

Noticias relacionadas y más

"A veces, las imágenes se contraponen con otras imágenes", desgranó Darias este lunes, en respuesta a dichas declaraciones, al recordar que "se ha incrementado el presupuesto" municipal destinado al tercer sector. "A las entidades gubernamentales les profeso respeto por la labor que hacen, independientemente de las consideraciones que puedan hacer", añadió.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de Ángel Sánchez por la vida: el exjugador de la UD Las Palmas y 'Uni', en estado crítico
  2. ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
  3. Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias
  4. Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico
  5. La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
  6. La Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria acumula 35 años de abandono bajo basura y escombros
  7. ¿Qué va a pasar en Las Canteras? Quevedo cita a la isla tras el revuelo de Madrid y la filtración de Évole
  8. Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados

Las ambulancias que se estrenaron en la borrasca Therese: así son las nuevas unidades de Cruz Roja con asistencia al volante

Las ambulancias que se estrenaron en la borrasca Therese: así son las nuevas unidades de Cruz Roja con asistencia al volante

Carolina Darias responde al presidente de la Obra Social sobre la falta de recursos: "Siempre van a encontrar la mano tendida para seguir trabajando"

Carolina Darias responde al presidente de la Obra Social sobre la falta de recursos: "Siempre van a encontrar la mano tendida para seguir trabajando"

Del riesgo climático a la acción: el Puerto de Las Palmas expone su agenda portuaria 2026-2030

Del riesgo climático a la acción: el Puerto de Las Palmas expone su agenda portuaria 2026-2030

JTI lanza en Canarias la séptima edición del programa Top Tobacco Store

JTI lanza en Canarias la séptima edición del programa Top Tobacco Store

Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico

Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico

El nuevo centro de salud del Estadio Insular, a la espera de un cambio urbanístico tres años después

El nuevo centro de salud del Estadio Insular, a la espera de un cambio urbanístico tres años después

Las Palmas huele a Japón este mayo

Las Palmas huele a Japón este mayo

Un nuevo pipican y mejoras en las zonas verdes: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actúa en Cruz de Piedra

Tracking Pixel Contents