Cientos de personas esperan en Las Canteras tras la llamada de Quevedo

Cientos de personas se han reunido esta tarde en la playa de Las Canteras, cerca de La Puntilla, pendientes de lo que pudiera pasar tras la llamada lanzada por Quevedo en redes sociales. Desde primeras horas, la arena ha ido llenándose de grupos de amigos, familias y muchos jóvenes que no han querido perderse la cita.

La curiosidad ha marcado el ambiente mientras la playa se iba llenando. Con camisetas de la UD Las Palmas, merchandising del cantante y muchas ganas de ver qué ocurría, algunos se acercaban hasta la orilla con la mirada puesta en el mar, comentando posibles sorpresas y siguiendo de cerca cualquier movimiento. Entre toallas, latas y móviles preparados, la escena recordaba por momentos a una noche de verano, pese a estar todavía en abril.

La expectación venía creciendo desde el domingo, cuando el cantante grancanario publicó en Instagram varias historias con un mapa de la zona y un mensaje que invitaba a acudir a este punto de la playa. Ese gesto fue suficiente para movilizar a cientos de personas, que durante toda la tarde han compartido especulaciones sobre una posible actuación, un adelanto del nuevo disco o algún tipo de espectáculo.

Noticias relacionadas

Todo gira en torno a El Baifo, el próximo trabajo del artista, que verá la luz esta semana y cuya promoción ha despertado una gran expectación en los últimos días.