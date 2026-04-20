Cientos de personas esperan en Las Canteras tras la llamada de Quevedo
La convocatoria del cantante en redes sociales ha movilizado a cientos de personas en la zona de La Puntilla, entre rumores sobre una posible actuación o un anuncio de El Baifo
Cientos de personas se han reunido esta tarde en la playa de Las Canteras, cerca de La Puntilla, pendientes de lo que pudiera pasar tras la llamada lanzada por Quevedo en redes sociales. Desde primeras horas, la arena ha ido llenándose de grupos de amigos, familias y muchos jóvenes que no han querido perderse la cita.
La curiosidad ha marcado el ambiente mientras la playa se iba llenando. Con camisetas de la UD Las Palmas, merchandising del cantante y muchas ganas de ver qué ocurría, algunos se acercaban hasta la orilla con la mirada puesta en el mar, comentando posibles sorpresas y siguiendo de cerca cualquier movimiento. Entre toallas, latas y móviles preparados, la escena recordaba por momentos a una noche de verano, pese a estar todavía en abril.
La expectación venía creciendo desde el domingo, cuando el cantante grancanario publicó en Instagram varias historias con un mapa de la zona y un mensaje que invitaba a acudir a este punto de la playa. Ese gesto fue suficiente para movilizar a cientos de personas, que durante toda la tarde han compartido especulaciones sobre una posible actuación, un adelanto del nuevo disco o algún tipo de espectáculo.
Todo gira en torno a El Baifo, el próximo trabajo del artista, que verá la luz esta semana y cuya promoción ha despertado una gran expectación en los últimos días.
- La lucha de Ángel Sánchez por la vida: el exjugador de la UD Las Palmas y 'Uni', en estado crítico
- ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
- Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias
- Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?
- Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico
- La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
- Las Palmas huele a Japón este mayo
- La Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria acumula 35 años de abandono bajo basura y escombros