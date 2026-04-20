Descarga de precisión: así será la llegada y puesta en marcha de las cuatro grúas RTG en el Puerto de Las Palmas

Una operación intrincada y de precisión. Así será la descarga de las cuatro grúas RTG (Ruber Tyred Gantry) o transtainer que llegarán el jueves por la tarde al Puerto de Las Palmas para reforzar la maquinaria de la principal terminal de contenedores, que es operada por Opcsa.

El Happy Dynamic, el barco en el que se transportan estos gigantes azules que formarán parte del litoral de Las Palmas de Gran Canaria, se acerca en estos momentos a la costa occidental de la península ibérica procedente del puerto polaco de Gdnaks y cuando llegue a La Luz atracará en el Muelle León y Castillo, donde se procederá a la descarga de la maquinaria, unas tareas que podrán seguirse en directo desde la Avenida Marítima, a la altura de la playa de Las Alcaravaneras.

Una operación que durará varios días

Los trabajos para desembarcar las cuatro grúas, durarán varios días y requerirá el apoyo de ocho estibadores al personal propio del armador Bif Lift, especializado en el traslado de este tipo de equipamiento y a cuya flota pertenece el Happy Dynamic, que tiene una eslora 157 metros y una manga de casi 26.

Este buque cuenta con dos grúas NMF a estribor que son capaces de elevar, cada una, 400 toneladas de peso, y una tercera de apoyo que puede levantar otras 120. Además, tiene una cubierta continua y reforzada para cargas pesadas que permite trabajos logísticos como el que se espera desarrollar a partir del viernes en La Luz.

Cómo será la descarga de las RTG

Para descargar las grúas, lo primero que hay que hacer es asegurar el atraque del Happy Dyamic y a través de un sistema de lastre, igualar la altura de la cubierta al muelle, compensando, por otro lado, el peso durante la descarga de las grúas, que pesan unas 150 toneladas cada una.

Luego, los estibadores y el personal propio del barco procederán a destrincar de los anclajes de la cubierta estos equipamientos y colocarlas en el lugar adecuado para que las dos grúas del buque puedan trabajar a la par para izarlas y depositarlas con extremo cuidado en el muelle.

Este trabajo debe hacerse despacio y con mucha precisión, por lo que se calcula que la operación completa durará entre tres y cuatro días.

Las otras grandes grúas siguen en prueba

Mientras se reciben estas grúas, las dos gigantes que llegaron al Puerto de Las Palmas a mediados de febrero siguen en fase de puesta en marcha. Su puesta en funcionamiento, que estaba prevista para esta semana, se retrasará hasta la próxima.

Terminal de contenedores de OPCSA en el Puerto de La Luz. / Andrés Cruz

La renovación de la terminal de contenedores

Las cuatro grúas que llegarán a La Luz el jueves forman parte de un paquete de ocho adquiridas por Opcsa por 20 millones de euros para renovar la maquinaria que se ha ido quedando obsoleta con el paso de los años. Se espera que las cuatro restantes estén en la capital grancanaria en mayo y puedan empezar a funcionar todas a principios de verano. Se trata de equipos híbridos que permitirán ahorrar hasta un 40% de combustible, reduciendo los costes de operación y las emisiones contaminantes. Además, se desplazan sobre neumáticos de goma, lo que mejora la maniobrabilidad durante las operativas, e incluyen sistemas antibalanceo y automatización avanzada para mejorar su precisión.

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Más capacidad para los grandes portacontenedores

Con todo este nuevo equipamiento Opcsa se prepara para seguir atendiendo el crecimiento del tráfico de contendedores y dar respuesta a los barcos que portan entre 20.000 y 24.000 TEU, la medida internacional que se utiliza para contabilizar las grandes cajas de mercancías. Desde hace más de un año, la presencia de estos grandes portacontenedores de última generación se ha hecho habitual en la terminal operada Opcsa