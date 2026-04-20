JTI lanza en Canarias la séptima edición del programa Top Tobacco Store

JTI (Japan Tobacco International) ha puesto en marcha en Canarias la séptima edición de Top Tobacco Store, un programa dirigido a puntos de venta del archipiélago que combina formación y un sistema de evaluación con certificaciones por niveles.

Desde su lanzamiento en 2018, la compañía sitúa esta iniciativa como una herramienta de acompañamiento al canal basada en la mejora continua y el desarrollo profesional. En Canarias, según los datos facilitados por JTI, más de 90 establecimientos han participado ya en ediciones anteriores y para esta convocatoria se espera la adhesión de cerca de 110 puntos de venta.

Evaluación con hasta 250 puntos

El modelo del programa se apoya en un sistema de puntuación que analiza distintos ámbitos del negocio, como la disposición del producto, la atención al cliente, el conocimiento del sector y el grado de digitalización del establecimiento. La evaluación contempla un máximo de 250 puntos y da acceso a certificaciones oro, plata o bronce en función del nivel alcanzado.

Novedades: JTI Conecta y visibilidad en tienda

Entre los cambios de esta edición, la empresa incluye la integración con la plataforma JTI Conecta, que permitirá obtener puntos adicionales mediante acciones formativas y retos específicos. También se incorporan herramientas orientadas a mejorar la visibilidad de la certificación en el punto de venta y a recoger la valoración de los clientes.

“El objetivo del programa es acompañar a los puntos de venta en un proceso de mejora continua que les permite adaptarse a un entorno cada vez más exigente”, ha señalado Jose Pedro Oliveira, director de Ventas de JTI, quien añade que el planteamiento busca “identificar oportunidades de mejora” y reforzar áreas vinculadas a la gestión y al servicio.

El programa impulsa la profesionalización y la mejora continua de los puntos de venta del archipiélago. / LP/DLP

Una iniciativa vinculada al mercado canario

La compañía subraya el papel de este programa en su relación con el comercio local del archipiélago. “En Canarias, Top Tobacco Store tiene un valor añadido porque nos permite estar cerca de nuestros clientes y entender mejor sus necesidades”, indica Oliveira, que lo enmarca en una estrategia de relación a largo plazo con el canal.

Presencia industrial en Tenerife

En el apartado industrial, JTI recuerda que cuenta en Santa Cruz de Tenerife con la que define como la mayor planta de producción de cigarrillos de España. En la última década, asegura haber invertido más de 100 millones de euros en esta fábrica, donde trabajan cerca de 330 profesionales. Además, sitúa en torno al 70% la producción destinada a la exportación a más de 20 países.

La compañía indica que comercializa productos en más de 130 mercados y que emplea a más de 46.000 personas, y añade que fue reconocida como Global Top Employer por duodécimo año consecutivo en 2026. En el caso de JTI Iberia, integrada por España, Portugal, Andorra y Gibraltar, señala que cuenta con cerca de 1.000 empleados.