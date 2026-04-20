Nueva oportunidad para Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria reactiva las obras tras más de dos años de parón

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a sacar a licitación las obras para culminar la transformación de la calle Fernando Guanarteme, en el tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro, una actuación que lleva más de dos años y medio encallada en uno de los puntos más sensibles del barrio.

La nueva licitación cuenta con un presupuesto de 1.247.708,61 euros y con financiación del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria. La actuación no parte de cero. En 2022, el Consistorio ya había sacado a concurso la fase VI del acondicionamiento de Fernando Guanarteme para ese mismo tramo, con una inversión superior a 1,1 millones de euros.

El contrato fue adjudicado en julio de ese año por 998.200 euros con un plazo de ejecución de 12 meses, dentro de una estrategia municipal para ensanchar aceras, mejorar la accesibilidad y reforzar el carácter comercial y peatonal de la vía.

Sin embargo, la obra se fue encontrando con varios obstáculos. En enero de 2024, el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, informaba durante una Comisión de Pleno de que los trabajos iban a quedar parados durante más de dos años. Subrayó entonces que la constructora Abaldo S. A. había abandonado la obra en noviembre de 2023. Mientras, desde el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, denunciaba que la fase VI apenas había alcanzado el 23% de ejecución, pese a que debía haber estado terminada en agosto de 2023.

El retraso tuvo también consecuencias directas sobre la actividad económica de la zona. Ya en octubre de 2023 se reclamaba una aceleración de los trabajos por el impacto que estaban teniendo sobre los comercios del entorno, en un tramo llamado a convertirse en una continuación del modelo urbano implantado en fases anteriores de Fernando Guanarteme, con más espacio para el peatón y tráfico calmado.

¿Qué abarcará la nueva licitación?

El proyecto incluye la renovación integral de infraestructuras, nuevas redes de saneamiento y abastecimiento, alumbrado LED con telegestión, canalizaciones de telecomunicaciones, semáforos con avisadores acústicos, un panel de información al viajero alimentado con energía solar y nuevas zonas ajardinadas.

Las obras se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados, de los que cerca de 3.200 metros cuadrados se destinarán a espacios peatonales, unos 3.400 metros cuadrados al tráfico rodado y alrededor de 460 metros cuadrados a zonas de estacionamiento y carga y descarga.

En el ámbito de la renaturalización urbana, el proyecto prevé la creación de nuevas zonas ajardinadas con especies arbóreas como ‘Ficus Alii’, ‘Brachichito Acerifolium’, ‘Metrosideros Excelsa’ y ‘Cercis Siliquastrum’.

Desde el Ayuntamiento capitalino subrayan que la actuación se ejecutará por fases para reducir afecciones a vecinos y comerciantes. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de mayo. Las empresas interesadas podrán hacerlo a través de la Plataforma de Contratación del Estado. De esta manera, el Consistorio persigue completar una de las intervenciones urbanas pendientes en el barrio.