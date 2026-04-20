El nuevo centro de salud del Estadio Insular, a la espera de un cambio urbanístico tres años después

El nuevo centro de salud del barrio de Alcaravaneras, que estará situado en el antiguo Estadio Insular, sigue a la espera de una modificación en el Plan General de Ordenación (PGO). El Cabildo cedió el inmueble al Servicio Canario de Salud (SCS) en abril de 2023 al ser el titular del mismo. Tres años después, la Consejería sigue pendiente de un cambio urbanístico que debe realizar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El PGO de 2012 recoge como zona verde la totalidad de la parcela del antiguo Estadio Insular. El parque homónimo ocupa buena parte del espacio del viejo campo, pero la grada naciente ha permanecido abandonada y sin uso desde que la Unión Deportiva Las Palmas cambiara las instalaciones por Siete Palmas en 2003.

Fuentes de la Consejería de Sanidad informan que siguen pendientes del Ayuntamiento capitalino, que es el que debe modificar la normativa y permitir así un uso sanitario en la parcela. Mientras, desde el Consistorio indican que «se está ultimando la aprobación definitiva del PGO».

Entre 25.000 y 30.000 personas

Una vez se haya producido este cambio en el PGO será cuando Sanidad pueda encargar la redacción del proyecto técnico. La idea es poder habilitar el inmueble como centro de salud de atención primaria y crear una unidad de salud mental infantojuvenil. El ambulatorio podría atender a entre 25.000 y 30.000 personas que actualmente acuden a los centros de salud de Alcaravaneras -en Mesa y López con Olof Palme- y de Canalejas.

El proyecto permitirá renovar unas instalaciones de 2.316 metros cuadrados que lleva sin uso desde hace más de dos décadas. El inmueble, con acceso directo a la calle Pío XII, albergó en su momento locales comerciales en la planta baja y oficinas en las superiores. La obra que pretende hacer el SCS deberá respetar la fachada al gozar de protección arquitectónica hasta la primera crujía. Tampoco podrán subir de las tres alturas actuales salvo elementos puntuales, con un máximo de ocho metros de alto sobre la cubierta.

Condicionantes del acuerdo con el Cabildo

La cesión de suelo ratificada por el Cabildo en abril de 2023 tiene una serie de concionantes. El SCS tiene un máximo de cinco años para cumplir los objetivos del acuerdo alcanzado; además, se deberá mantener el uso sanitario durante 30 años. Han pasado tres años desde entonces, por lo que a la Consejería le quedarían solo dos para ejecutar el proyecto, el cual ni siquiera está redactado al no haberse producido el cambio en el planeamiento urbanístico.

La grada naciente ha sido víctima de actos vandálicos en estos 23 años de abandono; además, el Cabildo ha intervenido al menos en una ocasión para reparar desprendimientos en la fachada que da hacia los túneles de Julio Luengo. Esta parte del viejo Estadio Insular quedó fuera del parque inaugurado en 2015 y ampliado hacia la grada de Tribuna en 2021, por lo que el inmueble quedó colgado.

Han sido varios los proyectos que se han barajado para darle uso a este espacio. En 2011 el Cabildo planteó crear en el mismo un hipermercado de 2.000 metros cuadrados y locales comerciales anexos. Finalmente, este acabó en un cajón al llegar José Miguel Bravo de Laguna a la presidencia. El entonces popular impulsó en 2012 un proyecto privado para hacer un complejo deportivo, pero el alcade de ese momento, Juan José Cardona, puso cortapisas.

El Servicio Canario de Salud, saturado

La construcción de un centro de salud de atención primaria en el barrio de Alcaravaneras permitiría mejorar el servicio que reciben los vecinos y vecinas de la zona baja de la ciudad. Actualmente, el Servicio Canario de Salud se encuentra saturado y con demandas de mejoras en diversos puntos de la capital grancanaria.

Sanidad ha ampliado recientemente el centro de salud de Guanarteme. Tras una inversión de 740.000 euros a través de fondos europeos Feder en un 80%, el ambulatorio suma 53 consultas de medicina y enfermería familiar y comunitaria. Este ambulatorio se ha convertido en el que atiende a más población de toda la capital grancanaria, tiene adscritas 50.649 tarjetas sanitarias.

Con todo, la consejería ha reconocido que esta ampliación será insuficiente. Por ello, están negociando con el Ayuntamiento la cesión de suelo en Las Torres. Precisamente, los vecinos de este barrio llevan años reclamando la construcción de un ambulatorio dado el inconveniente que supone tener que bajar hasta Guanarteme y la saturación del centro de salud de La Feria.