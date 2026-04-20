Obras de asfaltado en Guanarteme: estos son los cortes de tráfico a partir del martes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, inicia este martes trabajos de fresado y asfaltado en el barrio de Guanarteme que afectarán a la movilidad de vehículos. La actuación comenzará en la calle Numancia y continuará por Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez y Lepanto, dentro de un calendario que prevé cortes puntuales de tráfico en las vías afectadas.

Los trabajos se desarrollarán en horario diurno, entre las 08:00 y las 17:00 horas, aunque en determinadas calles podrían prolongarse hasta las 19:00 horas. Durante la ejecución se habilitarán itinerarios alternativos para mantener la circulación en la zona y facilitar el acceso a viviendas y garajes, con el objetivo de reducir las afecciones a residentes y conductores.

Calles incluidas en la intervención

La intervención contempla un total de 20 calles: avenida de El Rincón, avenida Príncipe de Asturias, Numancia, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Castillejos, Vergara, Lepanto, El Salvador, Espartero, Perú, Puerto Rico, avenida José Mesa y López (en el tramo entre la plaza de las Américas y la calle Costa Rica), Paraguay, Panamá, Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca y Salvador Manrique de Lara.

La actuación permitirá renovar más de 43.500 metros cuadrados de firme, con una inversión de 1.212.472,73 euros. Estos trabajos se enmarcan en un proyecto de mayor alcance que incluye intervenciones en los barrios de Escaleritas y Alcaravaneras, con una inversión global de 2,89 millones de euros.

Mapa de asfaltado y cortes de tráfico en Guanarteme / LP/DLP

Plan de Asfaltado 2024–2031

La actuación forma parte del Plan de Asfaltado 2024–2031, una iniciativa municipal con la que se prevé renovar 474 calles del municipio, con una inversión estimada de 40 millones de euros. El plan contempla actuaciones sobre más de 1,38 millones de metros cuadrados de superficie viaria y peatonal e incorpora criterios de sostenibilidad, innovación y eficiencia.

En la actualidad, el Ayuntamiento señala que ha asfaltado o está renovando el firme en más de 105 vías de distintos puntos del municipio y que prevé intensificar el ritmo de ejecución durante el próximo año. Hasta el momento, el gobierno municipal ha destinado más de 8 millones de euros y prevé superar los 10 millones en nuevas actuaciones hasta el próximo año, dentro de una hoja de ruta orientada a mejorar la red viaria de la ciudad.