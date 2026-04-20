El PP denuncia fallos de control en Turismo LPA y pide una fiscalización "externa, independiente y rigurosa"

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, anunció que su grupo llevará al próximo Pleno una propuesta para revisar de forma integral los mecanismos de control de Turismo LPA, aprobar un plan de refuerzo de la fiscalización interna y solicitar formalmente a la Audiencia de Cuentas de Canarias que fiscalice la gestión económico-financiera de la sociedad municipal durante el periodo 2020-2025.

Petición de fiscalización externa

Según expuso Delgado, la intervención del órgano fiscalizador se plantea tras detectarse un presunto perjuicio económico inicialmente cifrado en 128.615,93 euros, al que podrían sumarse otros 39.582,99 euros, relacionados —según su versión— con una presunta actividad irregular atribuida al exgerente de la entidad. La portavoz indicó que estos hechos motivaron el encargo de una auditoría forense después de su despido disciplinario.

Delgado sostuvo que el objetivo no se limita a aclarar lo ocurrido, sino a determinar por qué pudo producirse, durante cuánto tiempo y qué fallos de control lo permitieron sin ser detectado antes. En ese marco, defendió que una fiscalización “externa, independiente y rigurosa” contribuiría a identificar debilidades y proponer correcciones en los procedimientos de supervisión.

Refuerzo del control interno

La iniciativa del PP plantea, además de la solicitud a la Audiencia de Cuentas de Canarias, una revisión inmediata de los mecanismos de supervisión en Turismo LPA y la implantación de un plan de refuerzo del control interno sobre gastos, pagos y contratación. También incluye la segregación efectiva de funciones y la convocatoria de la Junta General para informar sobre los hechos, el resultado de la auditoría forense, las actuaciones realizadas y las posibles acciones de reintegro o reclamación.

La portavoz popular enmarcó la propuesta en un contexto más amplio del sector público municipal. En sus declaraciones, señaló que la situación de Turismo LPA no debería analizarse como un episodio aislado si, a su juicio, coinciden incidencias en otras sociedades. En ese sentido, citó a Geursa, vinculada al denominado caso Valka, una investigación judicial en la que se indagan presuntos delitos como prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias o malversación, y en la que la sociedad figura investigada como persona jurídica.

Transparencia y rendición de cuentas

Delgado también aludió a la Sociedad de Promoción, donde —según expuso— la Fiscalía Anticorrupción ha presentado querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas contra varios responsables vinculados al ente, incluidos cargos y gerentes, entre ellos la actual gerente, por adjudicaciones bajo sospecha y un presunto conflicto de intereses en la contratación.

La moción del PP llega con un mensaje centrado en el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas en las sociedades municipales. La portavoz defendió que el debate debe trasladarse al Pleno para abordar cambios en los controles y responsabilidades políticas, y criticó el funcionamiento “sin vigilancia suficiente” de estas entidades, además de mencionar el contexto del pacto de gobierno y el caso de Guaguas Municipales.