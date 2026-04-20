Del riesgo climático a la acción: el Puerto de Las Palmas expone su agenda portuaria 2026-2030

El Puerto de Las Palmas presentó en Guatemala su estrategia para afrontar el impacto del cambio climático, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Transición Energética y la Transformación Digital en los Puertos, organizada por la Unctad dentro del programa TrainForTrade. El encuentro se celebró en Santo Domingo del Cerro (Antigua Guatemala) y reunió a más de 150 representantes de comunidades portuarias de América Latina.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, expuso el modelo de gestión que se está aplicando en el sistema portuario que dirige y defendió que la adaptación climática debe integrarse como una condición para garantizar la continuidad del servicio y la competitividad. En su intervención, señaló que el impacto del cambio climático en los puertos se manifiesta en tres planos —físico, operativo e institucional— que inciden en la seguridad, la operativa y la planificación de inversiones.

Riesgos agudos y crónicos en la operativa portuaria

Calzada recordó que más del 80 % del comercio mundial depende del sistema portuario, un dato que, a su juicio, convierte el cambio climático en un factor de riesgo de alcance global. Desde el punto de vista técnico, indicó que los puertos se enfrentan a riesgos agudos, como temporales y eventos extremos, y a riesgos crónicos, como el ascenso del nivel del mar o el aumento de temperaturas, con impacto simultáneo sobre infraestructuras, operaciones y servicios.

En el caso del Puerto de Las Palmas, la Autoridad Portuaria situó esa exposición en el contexto de su papel como nodo atlántico de conexión entre Europa, África y América, y por su condición insular, que lo convierte en una infraestructura clave para el abastecimiento, la movilidad y la actividad económica del territorio.

Conferencia Internacional sobre la Transición Energética y la Transformación Digital en los Puertos (2) / La Provincia

Una agenda para integrar el criterio climático

Durante la conferencia, la presidenta insistió en la necesidad de trasladar el riesgo climático al ámbito de la toma de decisiones con herramientas que permitan priorizar inversiones, planificar infraestructuras y reforzar la resiliencia operativa. En esa línea, defendió que la resiliencia portuaria no se limita a resistir impactos, sino a mantener el servicio, recuperarse con rapidez y evitar que las perturbaciones se trasladen a la cadena logística, con retrasos, sobrecostes o pérdida de fiabilidad.

La hoja de ruta presentada se articula en una agenda para el periodo 2026–2030, que incluye la identificación de activos críticos, la incorporación del criterio climático en proyectos y concesiones, el uso de indicadores homogéneos y el refuerzo de la coordinación institucional con administraciones, operadores y organismos internacionales.

Electrificación, renovables y combustibles alternativos

La conferencia abordó también los desafíos energéticos y digitales del sector portuario, desde la descarbonización hasta la transformación tecnológica de las cadenas logísticas. En ese contexto, la Autoridad Portuaria expuso su estrategia de transición energética, basada en un modelo que combina tecnología, operación y regulación.

Entre las iniciativas destacadas figura el desarrollo del suministro eléctrico a buques en puerto (OPS), una medida orientada a reducir emisiones durante el atraque, junto a actuaciones en eficiencia energética, autoconsumo renovable y almacenamiento.

Beatriz Calzada durante su intervención en el foro celebrado en Guatemala. / La Provincia

El director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, explicó que el Puerto de Las Palmas cuenta con dos muelles electrificados y que se impulsa un banco de ensayos para plataformas fotovoltaicas flotantes y generadores undimotrices. También señaló el posicionamiento del puerto en ámbitos como la eólica marina y nuevos combustibles, además de líneas de trabajo ligadas a autoconsumo, reducción progresiva de emisiones, corredores verdes y mejoras ambientales como los arrecifes biomiméticos.

Trujillo añadió que las medidas en marcha han contribuido a reducir la huella de carbono y el consumo energético, y defendió que la descarbonización debe abordarse con una planificación ejecutable y competitiva para mantener la capacidad logística del enclave.

Hidrógeno verde e innovación energética

Según la Autoridad Portuaria, el puerto avanza en proyectos vinculados al hidrógeno verde y a las energías marinas, con iniciativas como RESH2PORT o RENMARINAS, orientadas a convertir el entorno portuario en una plataforma de innovación y ensayo de soluciones energéticas.

En paralelo, la estrategia contempla la preparación de infraestructuras para combustibles alternativos con un modelo flexible que permita adaptarse a distintas tecnologías sin comprometer la competitividad del puerto.