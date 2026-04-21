Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo álbum QuevedoHuelga de médicos en CanariasAsesinato en TeldeRally Islas Canarias 2026Plan Insular de Ordenación de Gran CanariaCalor y calima en CanariasRegularización de migrantes
instagramlinkedin

La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard

El Gran Canaria Longboard Challenge reunirá del 12 al 14 de junio en Las Canteras a algunos de los mejores especialistas del país

La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard

La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard

Ver galería

La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard / La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La ola de La Cícer, en la playa de Las Canteras, acogerá del 12 al 14 de junio la primera edición del Gran Canaria Longboard Challenge, una nueva cita del calendario nacional que convertirá a Las Palmas de Gran Canaria en punto de partida del Circuito Nacional de Longboard 2026.

La competición será la primera parada del circuito español de esta modalidad y puntuará tanto para el circuito nacional de la Federación Española de Surfing como para el circuito canario de longboard de la Federación Canaria de Surfing. Tras su paso por Gran Canaria, el calendario continuará con pruebas en Galicia, Asturias y Tenerife.

3.000 euros en premios y 1.000 puntos para el ranking

El campeonato contará con la participación de algunos de los mejores longboarders del país y pondrá en juego 1.000 puntos y una bolsa de premios de 3.000 euros, que se repartirá de forma equitativa entre las categorías open masculina y open femenina. Además, la competición incluirá otras categorías como sub 18 masculina y femenina, máster para mayores de 40 años y gran máster para mayores de 50.

La prueba se celebrará de forma paralela al Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026, correspondiente al Campeonato de España de Parasurfing, lo que dará forma a un fin de semana centrado en el surf y en la convivencia de distintas modalidades sobre las olas.

El Gran Canaria Longboard Challenge se incorpora así a la programación del Gran Canaria Surf Fest, organizado por MPG Events, que amplía su oferta competitiva con una disciplina cada vez más seguida dentro del mundo del surf. La organización destaca que esta incorporación responde a su apuesta por consolidar pruebas de calidad en un enclave emblemático como Las Canteras.

Más allá de la competición, el evento se plantea también como un festival del surf con actividades complementarias. Durante esos días habrá talleres medioambientales y de parasurf, charlas sobre inclusión y deporte adaptado, mercadillo, gastronomía y música, completando así una propuesta abierta al público general.

Noticias relacionadas y más

La información sobre inscripciones y detalles del evento ya está disponible en la web oficial del Gran Canaria Surf Fest y en sus redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de Ángel Sánchez por la vida: el exjugador de la UD Las Palmas y 'Uni', en estado crítico
  2. Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?
  3. Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias
  4. Las Palmas huele a Japón este mayo
  5. ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
  6. Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria
  7. ¿Qué va a pasar en Las Canteras? Quevedo cita a la isla tras el revuelo de Madrid y la filtración de Évole
  8. Valsequillo reúne 7.000 kilos de papas y 400 bandejas de piñas de millo en su feria agrícola: «Estos productos no tienen nada que ver con los del supermercado»

La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard

La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard

La Justicia blinda la Noche de Reyes en Triana: “Los festejos populares forman parte de nuestra cultura”

La Justicia blinda la Noche de Reyes en Triana: “Los festejos populares forman parte de nuestra cultura”

Cientos de personas esperan en Las Canteras tras la llamada de Quevedo

Cientos de personas esperan en Las Canteras tras la llamada de Quevedo

La sentencia sobre la Noche de Reyes "avala" la actuación municipal: la reacción de Las Palmas de Gran Canaria tras conocer el fallo

La sentencia sobre la Noche de Reyes "avala" la actuación municipal: la reacción de Las Palmas de Gran Canaria tras conocer el fallo

El Puerto de Las Palmas refuerza la seguridad alimentaria con su primer Túnel de Frío

El Puerto de Las Palmas refuerza la seguridad alimentaria con su primer Túnel de Frío

Descarga de precisión: así será la llegada y puesta en marcha de las cuatro grúas RTG en el Puerto de Las Palmas

Descarga de precisión: así será la llegada y puesta en marcha de las cuatro grúas RTG en el Puerto de Las Palmas

Nueva oportunidad para Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria reactiva las obras tras más de dos años de parón

Nueva oportunidad para Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria reactiva las obras tras más de dos años de parón

El PP denuncia fallos de control en Turismo LPA y pide una fiscalización "externa, independiente y rigurosa"

Tracking Pixel Contents