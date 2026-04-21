La Cícer estrena en junio una gran cita nacional de longboard

La ola de La Cícer, en la playa de Las Canteras, acogerá del 12 al 14 de junio la primera edición del Gran Canaria Longboard Challenge, una nueva cita del calendario nacional que convertirá a Las Palmas de Gran Canaria en punto de partida del Circuito Nacional de Longboard 2026.

La competición será la primera parada del circuito español de esta modalidad y puntuará tanto para el circuito nacional de la Federación Española de Surfing como para el circuito canario de longboard de la Federación Canaria de Surfing. Tras su paso por Gran Canaria, el calendario continuará con pruebas en Galicia, Asturias y Tenerife.

3.000 euros en premios y 1.000 puntos para el ranking

El campeonato contará con la participación de algunos de los mejores longboarders del país y pondrá en juego 1.000 puntos y una bolsa de premios de 3.000 euros, que se repartirá de forma equitativa entre las categorías open masculina y open femenina. Además, la competición incluirá otras categorías como sub 18 masculina y femenina, máster para mayores de 40 años y gran máster para mayores de 50.

La prueba se celebrará de forma paralela al Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026, correspondiente al Campeonato de España de Parasurfing, lo que dará forma a un fin de semana centrado en el surf y en la convivencia de distintas modalidades sobre las olas.

El Gran Canaria Longboard Challenge se incorpora así a la programación del Gran Canaria Surf Fest, organizado por MPG Events, que amplía su oferta competitiva con una disciplina cada vez más seguida dentro del mundo del surf. La organización destaca que esta incorporación responde a su apuesta por consolidar pruebas de calidad en un enclave emblemático como Las Canteras.

Más allá de la competición, el evento se plantea también como un festival del surf con actividades complementarias. Durante esos días habrá talleres medioambientales y de parasurf, charlas sobre inclusión y deporte adaptado, mercadillo, gastronomía y música, completando así una propuesta abierta al público general.

La información sobre inscripciones y detalles del evento ya está disponible en la web oficial del Gran Canaria Surf Fest y en sus redes sociales.