Del Ártico a La Luz: el Puerto de Las Palmas afianza su especialización en reparación naval con cinco cruceros de lujo en dique seco en Astican

El Ocean Explorer, los gemelos L'Austrial y Le Boreal, el Sea Cloud Spirit y el Hanse Explorer son cinco cruceros de lujo que han elegido el Puerto de Las Palmas para ser sometido a reparaciones navales en este momento, cuando se enfila el final de la temporada alta del turismo marítimo en Canarias.

Estos tres barcos permanecen en las instalaciones de Astican donde se están llevando a cabo trabajos de reparación, mantenimiento y transformación de alto valor añadido.

'Ocean Explorer', expedición y resistencia

El Ocean Explorer es un crucero de expedición de reciente construcción que, no obstante, ha sido protagonistas de varios incidentes, como afrontar olas de 12 metros en el Paso de Drake, en la Península Antártica, en 2025 o quedar encallado en Groenlandia en 2023.

Construido en el astillero China Merchants Heavy Industrie en 2021, tiene una eslora de 104,4 metros y una manga de 18, tiene capacidad para albergar a 138 pasajeros que son atendidos por más de cien tripulantes. Este barco que realiza rutas por la Antártida y el Ártico ha sido diseñado con cubiertas exteriores de varias alturas y espacios de observación al aire libre para favorecer la observación de los paisajes y la fauna. Una de sus características es la proa invertida, un elemento que reduce el cabeceo y mejora la navegación en aguas difíciles.

'L'Austral' y 'Le Boreal', lujo y eficiencia energética

También está diseñado para expediciones el L'Austral, un exclusivo crucero para 264 pasajeros en 132 camarotes. Con 142 metros de eslora y 18 de manga, realiza travesías a la Antártida, Groenlandia, Islandia y el Mediterráneo.

Además de instalaciones como un teatro, una biblioteca o un salón, brinda a sus clientes un servicio gourmet y la posibilidad de desembarcar en zodiacs para avistar glaciares y fauna.

Por su parte, su gemelo, el Le Boreal (aunque tiene un metro menos de longitud), ofrece rutas de lujo por el archipiélago canario con el puerto base establecido en La Luz.

El 'Ocean Exlorer' y el 'Hanse Explorer' junto a otros barcos en dique seco en Astican / La Provincia

A estos dos barcos, además de las tareas de reparación generales, se les están instalando nuevos bulbos de proa que están diseñados y fabricados en Astican, un elemento pionero en Canarias que mejora la eficiencia energética de los buques y reduce su impacto ambiental. En concreto, los bulbos de proa son elementos hidrodinámicos situados en la parte delantera del casco, bajo la línea de flotación, cuya función es modificar el flujo del agua y reducir la resistencia al avance del buque. Gracias a este diseño, se consigue disminuir el consumo de combustible y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero, además de optimizar el rendimiento en navegación. La instalación de estos nuevos bulbos implica la retirada de los originales con los que los buques fueron construidos y su sustitución por diseños optimizados para sus condiciones operativas actuales, lo que supone una intervención técnica de alta complejidad que requiere un elevado nivel de especialización.

El 'Sea Cloud Spirit' y los barcos gemelos 'Le Boreal' y 'L'Austral' / La Provincia

El gran lujo del 'Sea Cloud Spirit' y la exclusividad polar del 'Hanse Explorer'

Otro de los cruceros que están en dique seco en este astillero del Puerto de Las Palmas es el Sea Cloud Spirit, de 138 metros de eslora, cinco cubiertas y más de 4.000 metros cuadrados de velamen. Con capacidad para acoger a 136 pasajeros, una de las características más llamativa de este barco es su revestimiento de oro en la grifería y otros elementos decorativos.

El último de los barcos de turismo marítimo que está siendo sometido a trabajos de reparación en Astican es el Hanse Explorer, otro crucero de exploración. Su tamaño, 47,76 metros de eslora y 10,4 de manga, solo permite el alojamiento a 12 pasajeros en seis camarotes, lo que garantiza una experiencia exclusiva en entornos remotos y polares.

El 'Hanse Explorer', un crucero de exploración ártica para 12 pasajeros / La Provincia

La Luz refuerza su liderazgo en reparación naval

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destaca que la presencia simultánea de estos cruceros de lujo en La Luz «refleja el nivel de especialización que ha alcanzado el Puerto de Las Palmas en el ámbito de la reparación naval», liderando este sector dentro del sistema portuario español. «Se trata de un segmento especialmente exigente que requiere capacidad técnica, precisión y una comunidad portuaria altamente cualificada. Que sea la primera vez que Canarias fabrica y coloca bulbos para que la navegación de los barcos sea más eficiente y reduzcan su contaminación no es casual, sino producto del know-how de nuestras empresas portuarias que han sabido ganarse la confianza de los armadores gracias a la alta calidad de los servicios que ofrecen».

En este sentido, el grupo de astilleros de Astican se posiciona como referente en este tipo de proyectos en España, acumulando ya seis actuaciones de estas características entre sus centros. «Actuaciones como esta, que combinan innovación, sostenibilidad y conocimiento técnico, refuerzan nuestra estrategia de posicionamiento internacional y nos permiten seguir avanzando hacia un modelo portuario más eficiente, competitivo y alineado con los retos ambientales del sector marítimo», concluye Calzada.