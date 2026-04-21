La cultura en clave violeta: actrices, directoras y bailarinas debaten el papel de las mujeres en las artes escénicas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, celebra este miércoles, a las 18:00 horas, el ‘Círculo de diálogo sobre el rol de la mujer en la escena’ en el Centro UP de Ciudad Alta, una actividad que combina conversación y expresión artística.

El encuentro reunirá a varias profesionales de las artes escénicas. La actriz y directora Ruth Talavera ejercerá como moderadora, junto a Aida Lustres (actriz), Sara Santana (bailarina), Menchu Vargas (actriz), Marcela Garrón (directora escénica), Guacimara Correa (actriz) y Pino Luzardo (actriz). Las participantes compartirán su trayectoria y su visión sobre el papel de la mujer en este ámbito.

Circulo de diálogo de la Universidad Popular / LP/DLP

La concejala de Educación, Nina Santana, señaló que este tipo de espacios “contribuyen a visibilizar el talento y la experiencia de las mujeres en la cultura, al tiempo que generan reflexión colectiva”. También apuntó que, desde el consistorio, se mantiene la apuesta por “acercar la cultura a la ciudadanía con propuestas abiertas que fomentan la participación y el pensamiento crítico en torno a la igualdad”.

Participación y reflexión cultural

Según la organización, la actividad alternará el formato de diálogo con pequeñas actuaciones, con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana al público y facilitar el intercambio de ideas y la conexión entre distintas disciplinas escénicas.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria enmarca la cita en su programación cultural en los barrios y en su línea de trabajo vinculada a la igualdad y la participación ciudadana.