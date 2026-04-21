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La cultura en clave violeta: actrices, directoras y bailarinas debaten el papel de las mujeres en las artes escénicas

El encuentro, organizado por la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, busca visibilizar el talento femenino en las artes escénicas y fomentar la reflexión colectiva

Una de las sedes de la Universidad Popular, con una miniatura de la actriz Ruth Talavera

Una de las sedes de la Universidad Popular, con una miniatura de la actriz Ruth Talavera / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, celebra este miércoles, a las 18:00 horas, el ‘Círculo de diálogo sobre el rol de la mujer en la escena’ en el Centro UP de Ciudad Alta, una actividad que combina conversación y expresión artística.

El encuentro reunirá a varias profesionales de las artes escénicas. La actriz y directora Ruth Talavera ejercerá como moderadora, junto a Aida Lustres (actriz), Sara Santana (bailarina), Menchu Vargas (actriz), Marcela Garrón (directora escénica), Guacimara Correa (actriz) y Pino Luzardo (actriz). Las participantes compartirán su trayectoria y su visión sobre el papel de la mujer en este ámbito.

Circulo de diálogo de la Universidad Popular

Circulo de diálogo de la Universidad Popular / LP/DLP

La concejala de Educación, Nina Santana, señaló que este tipo de espacios “contribuyen a visibilizar el talento y la experiencia de las mujeres en la cultura, al tiempo que generan reflexión colectiva”. También apuntó que, desde el consistorio, se mantiene la apuesta por “acercar la cultura a la ciudadanía con propuestas abiertas que fomentan la participación y el pensamiento crítico en torno a la igualdad”.

Participación y reflexión cultural

Según la organización, la actividad alternará el formato de diálogo con pequeñas actuaciones, con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana al público y facilitar el intercambio de ideas y la conexión entre distintas disciplinas escénicas.

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Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria enmarca la cita en su programación cultural en los barrios y en su línea de trabajo vinculada a la igualdad y la participación ciudadana.

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