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Las Palmas de Gran Canaria ejecuta más de 2.000 mejoras en infraestructuras y alumbrado en tres meses

La ciudad suma 788 intervenciones en aceras y calzadas y 1.273 en la red de iluminación con atención a incidencias vecinales en los cinco distritos

Una actuación de mejora en infraestructuras y alumbrado en Las Palmas de Gran Canaria

Una actuación de mejora en infraestructuras y alumbrado en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha realizado más de 2.000 actuaciones de mejora en infraestructuras y alumbrado público durante el primer trimestre del año, según el balance municipal correspondiente a los meses de enero a marzo.

En ese periodo, el área de Vías y Obras ejecutó 788 actuaciones correctivas, centradas principalmente en la reparación de aceras, el acondicionamiento de calzadas y otras intervenciones vinculadas a la accesibilidad y al mantenimiento del espacio público.

Los trabajos en la vía pública se distribuyeron por los cinco distritos del municipio, con actuaciones en zonas de Centro, Vegueta–Cono Sur–Tafira, Ciudad Alta, Isleta–Puerto–Guanarteme y Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya, de acuerdo con los datos del área.

1.273 intervenciones en alumbrado

En paralelo, el servicio de Alumbrado desarrolló 1.273 intervenciones en el mismo periodo. Las actuaciones estuvieron dirigidas a la reparación de luminarias, la resolución de incidencias eléctricas y la mejora de la red de alumbrado público en distintos barrios.

Por distritos, los mayores volúmenes de intervenciones en alumbrado se concentraron en Vegueta–Cono Sur, Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya y Puerto–Canteras, según el balance municipal.

Una actuación en la red de alumbrado en Las Palmas de Gran Canaria

Una actuación en la red de alumbrado en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Respuesta a avisos vecinales

El concejal del área, Carlos Díaz, señaló que estas actuaciones permiten “dar respuesta ágil a las incidencias detectadas en los barrios”, muchas de ellas trasladadas por la ciudadanía. También destacó que el refuerzo de los servicios municipales está orientado a mejorar el estado de la vía pública y del sistema de alumbrado en el conjunto de la ciudad.

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La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado mantiene la línea de trabajo diaria de conservación y mejora de las infraestructuras urbanas con el objetivo de atender las necesidades vecinales y sostener el mantenimiento en los cinco distritos del municipio.

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