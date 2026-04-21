Los niños canarios leen menos y un barrio de Las Palmas de Gran Canaria se ha propuesto marcar un cambio

Una 'fábrica de libros' se ha instalado en el barrio de Tafira Baja, en Las Palmas de Gran Canaria, para cumplir los sueños del alumnado del colegio Salvador Manrique de Lara. Al traspasar las puertas de la asociación de vecinos Quilmes, los pequeños entraron en un mundo lleno de máquinas de escribir, libros e imágenes de personajes de cuento, con el objetivo de conocer el mundo mágico donde se imprimen las historias. Esta actividad está enmarcada en el Día del Libro, cuya celebración es el 23 de abril, para incentivar la lectura entre los niños y niñas.

El último estudio PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) posicionó a los estudiantes canarios a la cola en materias como matemáticas, ciencias y lectura. La directora del colegio, Silvia Melado, afirma que los "libros se han quedado aparcados con las nuevas tecnologías". No es una tarea sencilla desarrollar el gusto de la lectura en las nuevas generaciones, sobre todo, en los más pequeños. La directora señala su teléfono móvil: "Esto gana mucho". Cultivar este pasatiempo es una batalla que se libra día a día en las aulas, y también, fuera de ellas.

Obra de teatro por el Día del Libro, en la asociación de vecinos Quilmes en Tafira Baja. / Andrés Cruz / LPR

Para mejorar los hábitos, desde el colegio piden que los padres se involucren en que los niños escojan la lectura como parte de su ocio. El cambio no es solo educativo, sino que debe ser social. En este sentido, la asociación de vecinos dio un paso al frente para aportar su granito de arena a esta causa, a través de un recorrido teatralizado. Los estudiantes entran en una 'fábrica de libros' que se ha visto paralizada por la utilización excesiva de dispositivos electrónicos en la infancia.

Libros dormidos

Les recibe don Alonso de Montalbán, el dueño de la empresa, que los conduce hasta el almacén donde aguardan un sinfín de libros dormidos. "¿Reconocen a Pinocho? Estuvo el otro día por aquí y le dije que tuviera cuidado con la nariz. ¡No le entraba por la puerta!", contó Montalbán a unos sorprendidos niños. "Aquí los libros roncan, tienen ojos, se mueven y les demostramos [al alumnado] que son mucho más que un trozo de papel, que tienen vida", expresó el presidente de la asociación de vecinos y protagonista de la obra, Simón Padilla.

En las paredes cuelgan retratos de personajes de Disney, pero también de escritores de la generación del 26 y autores canarios. "Dentro de este recorrido, además de utilizar la cultura para concienciar a los niños de que es necesario que lean, y que no abandonen el libro físico, defiendo firmemente que es necesario que empiecen a conocer, desde edades tempranas, a autoras y autores canarios, pero sobre todo autoras", explicó Padilla.

Obra de teatro por el Día del Libro, en la asociación de vecinos Quilmes en Tafira Baja. / Andrés Cruz

Los alumnos prometieron a Montalbán que leerán libros en físico con el objetivo de que la maquinaria funcionara de nuevo. Tras esta promesa, el dueño de la fábrica apuntó en un gran libro los nombres de los niños uno por uno, y luego, colocó el volumen en una estantería. "Los Reyes Magos consultan estos libros para saber quién ha cumplido", se dirigió al grupo de estudiantes. Un fuerte estruendo y el humo fue la señal que indicó que la maquinaria volvió a estar en marcha. Entre todos habían ayudado a salvar la fábrica de libros de Montalbán.

Regalo de la jornada

Antes de regresar a clase se llevaron un regalo por apoyar la lectura. La imprenta comenzó a funcionar y sacó del horno un libro que todos los participantes se pudieron llevar a casa. Este cuaderno, escrito, ilustrado, impreso y encuadernado por la asociación de vecinos, es una narración que pone en valor la diversidad de género y los cambios que existen en la infancia. "Es una historia infantil que pone el foco en la diversidad de género, el acoso escolar, los padres separados, o las familias monoparentales", resumió Padilla.

Durante la función, los pequeños no perdieron la oportunidad para contar los libros que han leído o pretenden leer. "Yo estoy leyendo El diario de Greg", exclamó una niña. Para que más estudiantes se sumen a la experiencia de la lectura, desde el colegio han organizado un programa completo, durante dos semanas, en conmemoración del Día del Libro. "Van a hacer marcadores, encuadernaciones de libros concretos, han trabajado también con cuentacuentos y libros en inglés", detalló la directora del centro. Asimismo, los alumnos pueden acceder a la biblioteca en las horas del recreo y una vez a la semana organizan lecturas en voz alta. "En los cursos altos les damos libros de autores canarios y después hacemos visitas a los lugares en los que se desarrollan las historias", añadió.

"Sobre todo notamos que cada vez hay menos implicación en las familias a la hora de leer con ellos todos los días un ratito, para que después cuando vengan al colegio, les sea menos complicado", valoró Melado. Los primeros cinco años son clave para que los pequeños desarrollen el gusto de la lectura, según la directora. Aunque ninguna edad es tarde para descubrir las fascinantes historias que pueden esconder las solapas de un buen libro.