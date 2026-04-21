David Suárez celebra la sentencia de la Noche de Reyes en Triana y acusa al Ayuntamiento de “dejación” en el ocio de Las Palmas de Gran Canaria

Un día después de la sentencia que avala la celebración de la Noche de Reyes en el barrio de Triana, las reacciones políticas se centran en la gestión municipal del conflicto. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha valorado como “positivo” el fallo judicial que permite mantener el evento en su ubicación actual, aunque cuestiona la actuación del consistorio en el origen del litigio.

La resolución, conocida este lunes, concluye que las molestias acústicas registradas durante la madrugada del 6 de enero de 2024 no vulneraron derechos fundamentales al no concurrir el requisito de “perdurabilidad” en el tiempo. Ese criterio, apoyado en la doctrina constitucional, sitúa el caso dentro de los márgenes admitidos para celebraciones populares de carácter puntual: “Los festejos populares de carácter temporal”, argumenta la sentencia, “se consideran necesarios” ya que “forman parte de nuestra cultura".

Apoyo al fallo y defensa del arraigo del evento

Suárez se alinea con ese encaje al subrayar el valor cultural de la celebración en las calles del tradicional barrio comercial. “Nos alegramos de que una fiesta tan importante, tan vinculada a la identidad de Triana y de toda Las Palmas de Gran Canaria, pueda seguir celebrándose allí”, aunque también pide “todo el respeto” para los vecinos que denunciaron, porque ejercieron “un derecho legítimo” de todo ciudadano “ante una administración que, sencillamente, ha renunciado durante demasiado tiempo a ejercer como mediadora”.

El foco en la actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Para el portavoz de Coalición Canaria, el litigio judicial es consecuencia de lo que ve como una falta de intervención institucional prolongada por parte del Ayuntamiento en lo referente a la convivencia entre el ocio y el descanso. “Lo que ha ocurrido en Triana es la consecuencia directa de años de dejación”, considera el edil, que cree que “el Ayuntamiento no ha querido asumir su papel ni como árbitro ni como autoridad”.

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El edil cree que no se trata de una situación excepcional en la acción municipal, sino de un esquema de intervención reactiva que permea en otras situaciones homologables. Existe, a su juicio, una política “errática” en materia de ruido, terrazas y convivencia, que se basa en “reaccionar tarde y casi siempre a golpe de sentencia”, en referencia a conflictos previos como las terrazas de Joaquín Costa o las Noches de Carnaval. “Lo peor que puede hacer una administración”, ha concluido, “es desaparecer del conflicto y esperar a que lo resuelvan los jueces”.