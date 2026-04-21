Ya es oficial: el XX concurso de Fotografía Rápida aterriza en Las Palmas de Gran Canaria

El concurso fotográfico, que desde el año 2004 lleva consolidándose como un evento indispensable para los amantes de esta disciplina, celebra una cita este sábado en el entorno de la Rambla de Mesa y López, en las inmediaciones de la Plaza de España. La edición repartirá un total de 4.700 euros a través de 17 premios, que se otorgarán en tres categorías: Adultos, Juvenil e Infantil.

¿Todavía me puedo inscribir en el certamen?

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 24 de abril y podrá realizarse completando el formulario a través de la página web, acudiendo presencialmente a la sede de la Asociación Zona Mesa y López -ubicada en la calle Montevideo, 79 bajo, local B (entrada por Emilio Zola n.º 6) en horario de 9:00 a 14: horas- o bien por vía telefónica llamando al 928 297 083.

Una vez formalizada la inscripción, se asignará un número a cada participante a modo de identificación para el desarrollo del concurso y la posterior exposición.

La cuota de inscripción previa al 24 de abril es la siguiente: 5 euros para la categoría de adultos y 4 euros para las de juvenil e infantil. Por el contrario, si se opta por esperar al día del concurso, el precio sufrirá un pequeño incremento, pasando a ser de 6 euros para adultos y 5 euros para las categorías juvenil e infantil.

¿Qué condiciones se deben cumplir para poder participar?

Cada participante deberá traer su propia cámara o dispositivo digital, permitiéndose únicamente un solo equipo por persona. Por una parte, se procederá al formateo de la tarjeta de memoria antes del inicio del certamen para asegurar que no se utilicen imágenes capturadas previamente. Por otra, aquellos concursantes que opten por el uso del teléfono móvil deberán descargar sus fotografías a través de la aplicación Printonite.

Asimismo, el formato de archivo requerido será JPG, con unas dimensiones mínimas de 2256 x 1496 píxeles.

Cartel principal del XX Concurso de Fotografía Rápida / La Provincia

¿Quién puede participar en el concurso?

El certamen está diseñado para disfrutar en familia del mundo de la fotografía, sin importar la edad o la experiencia previa. Para ello, la organización ha establecido tres categorías principales que garantizan una competición equilibrada: Adultos (a partir de los 18 años), Juvenil (de entre 10 y 17 años) e Infantil (de entre 5 y 9 años).

¿Cuándo será la exposición y entrega de premios?

El sábado 9 de mayo, en la Rambla de Mesa y López y en horario de 12:00 a 18:30 horas, se expondrán aquellas imágenes que el jurado considere de especial interés para el disfrute tanto de los autores como del público en general.

A las 18:00 horas se hará público el veredicto del jurado y tendrá lugar la entrega de premios en los puestos de la organización. Además, con las fotografías galardonadas se realizará una exposición en la sala Ámbito Cultural, situada en la sexta planta de El Corte Inglés (Avda. Mesa y López, n.º 18), que podrá visitarse desde el 5 de junio hasta el 5 de julio.

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