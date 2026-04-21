Las Palmas de Gran Canaria obtiene la Escoba de Platino por la mejora de la higiene urbana de la ciudad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha obtenido la Escoba de Platino en la XX edición del concurso ‘Escobas de Plata, Oro y Platino’, convocado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medioambiente, ATEGRUS.

Estos galardones nacionales reconocen la labor de ayuntamientos de toda estaña y entidades tanto públicas como privadas a favor del medioambiente y se otorgan cada dos años a aquellas instituciones y organismos que más destacan por sus iniciativas ambientales premiando los esfuerzos realizados para estimular los avances tecnológicos y de concienciación, que sirven para ir mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.

El jurado ha distinguido a Las Palmas de Gran Canaria por el refuerzo de la higiene urbana en la ciudad y por las distintas acciones que ha puesto en marcha el Gobierno municipal por su enfoque preventivo, participativo y por su impacto en la mejora de la salubridad y sostenibilidad del municipio.

De esta forma, la asociación reconoce los avances impulsados en los últimos tres años, tanto en el refuerzo de la plantilla —con más de 300 nuevas incorporaciones— como en el refuerzo de la maquinaria destinada tanto a las actuaciones ordinarias, como a las extraordinarias.

Asimismo, destaca el desarrollo de iniciativas especiales como el Plan de Higiene Urbana, las actuaciones conjuntas, la creación de los puntos de acopio transitorios en los cinco distritos, la implantación del contenedor de materia orgánica y campañas de concienciación como ‘El poder de un gesto’.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha señalado que “este reconocimiento avala el trabajo realizado para implantar un modelo de higiene urbana más eficaz, sostenible y cercano, adaptado a la realidad de una ciudad compleja y dinámica como Las Palmas de Gran Canaria”.

Asimismo, ha destacado que “el Plan de Higiene Urbana y las distintas actuaciones que hemos puesto en marcha para mejorar la limpieza en la ciudad ha permitido acercar los recursos a todos los barrios y reforzar la implicación vecinal en el cuidado de los espacios públicos, incorporando sus propuestas en la planificación y evaluación de los servicios”.

Además, Alemán ha recordado que en estos momentos el Ayuntamiento también prevé mejorar la higiene urbana de la capital con la nueva licitación del servicio de recogida de residuos. Este contrato, con una inversión de 157 millones de euros en los próximos ocho años, contempla la incorporación de más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 nuevos contenedores, lo que permitirá aumentar la frecuencia de recogida y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.

Desde su puesta en marcha, el Plan de Higiene Urbana ha desarrollado distintas fases en los cinco distritos de la ciudad, combinando actuaciones ordinarias con intervenciones intensivas de carácter preventivo. Como resultado, se han lavado de forma integral 15.946 papeleras y 11.575 contenedores, se han empleado más de 47,9 millones de litros de agua en baldeos y se han retirado 239.140 kilos de residuos en actuaciones de saneamiento especial.

Uno de los elementos diferenciales del modelo es su apuesta por la sostenibilidad en el uso de recursos, ya que las tareas de baldeo se realizan con agua depurada procedente de estaciones de tratamiento y con agua de uso agrícola no potable, lo que permite reducir el consumo de agua potable.

El sistema incorpora además servicios de proximidad que facilitan la colaboración ciudadana, como los puntos de acopio transitorio de residuos, que han permitido retirar más de 85.000 kilos de trastos y escombros mediante dispositivos móviles en los barrios, o la implantación del contenedor de materia orgánica, que ha superado ya los 869.000 kilos recogidos desde su puesta en marcha.

A estas actuaciones se suman intervenciones específicas de alto impacto, como campañas de retirada de chicles en zonas de gran afluencia peatonal o trabajos de desbroce para el control de especies invasoras como el rabo de gato en áreas periféricas del municipio.

Este reconocimiento pone en valor la excelencia técnica y el impacto de un modelo que se desarrolla en un contexto especialmente exigente. Las Palmas de Gran Canaria presenta una orografía compleja, con un territorio que se extiende desde el nivel del mar hasta cotas cercanas a los 750 metros de altitud, y un régimen de precipitaciones escaso, inferior a los 250 milímetros anuales, lo que obliga a reforzar las labores de baldeo. A ello se suma una elevada población flotante, con más de dos millones de cruceristas y 1,6 millones de pernoctaciones turísticas al año, que incrementa la presión sobre los servicios municipales.

Los premios Escobas, convocados desde 1987, constituyen uno de los principales reconocimientos en el ámbito medioambiental, distinguiendo proyectos que contribuyen a mejorar la gestión de residuos, la limpieza urbana y la sostenibilidad de las ciudades.

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La entrega de galardones tendrá lugar el miércoles, 10 de junio de 2026, en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medioambiente (TECMA), que se celebrará en IFEMA Madrid.