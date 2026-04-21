La sentencia sobre la Noche de Reyes divide a los vecinos de Triana

La reciente sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que avala la permanencia de la Noche de Reyes en Triana, muestra una fractura entre las dos asociaciones de vecinos existentes en el barrio: la Asociación de vecinos de Triana- San Telmo, quienes pedían el traslado del acto a otra zona, el cese de las molestias ocasionadas por el ruido y el reconocimiento de indemnizaciones por daños morales y, por otro lado, la Asociación de Vecinos Enamorados de Triana, creada hace dos años a raíz de la demanda y quienes defendían la permanencia del evento. Estos últimos, junto a los comerciantes de Triana se personaron en la causa como parte interesada.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Triana - San Telmo, Josefa Sánchez, subrayó a este periódico que recurrirán el fallo judicial. "La apelación es un derecho que nos asiste y haremos uso de ella".

La portavoz vecinal, que suma casi dos décadas de activismo en el barrio, rechazó hacer más declaraciones hasta contar con una sentencia firme; pero en la denuncia interpuesta el posicionamiento del colectivo se centraba en que la Noche de Reyes incurría en una "infracción de la normativa acústica" que a su juicio "superaba los límites sonométricos permitidos".

Además, alegaban que los derechos fundamentales de integridad física y moral, intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad del domicilio "habían sido lesionados".

Una fiesta que "se ajuste, no que se elimine"

En cambio, los vecinos integrados en la Asociación Enamorados de Triana, han recibido con buen ánimo la sentencia dictada este lunes. "Hemos conseguido que un evento tan importante como la Noche de Reyes se mantenga en el barrio, algo que quería la gran mayoría de vecinos y empresarios", resaltó su presidente, Rafael Marrero, quien además destacó que el festejo forma parte de la cultura y tradición de la ciudad.

Marrero resaltó que en los últimos dos años ya se han aplicado medidas para favorecer el descanso de los residentes, como la reducción de horarios durante los conciertos. "Ya finalizan a medianoche en lugar de madrugada y ni siquiera es una completa, los conciertos solo duran unas horas".

El portavoz de este otro colectivo apostó porque la celebración "se ajuste, pero no que se elimine". En su opinión, lo que ha cambiado en estos dos años es la "dispersión" del público asistente que se distribuye entre la oferta existente en la calle San Bernardo, el parque San Telmo, la propia calle Triana o la plaza de Stagno.

"Lo que defendemos es que no se convierta en un macrobotellón", subrayó. "Pero queremos que siga acudiendo. De esa manera ganamos los vecinos, los comerciantes, los restauradores y los visitantes".

Al respecto, añadió que es necesario continuar en conversaciones con el Consistorio para que sea una fiesta que "se ajuste" a los deseos de todos. "En Triana hay dos asociaciones, una de ellas estuvo a favor de interponer el recurso; la nuestra no; los dos somos vecinos de la zona, pero ahora la justicia nos ha dado la razón a nosotros", subrayó.

Los comerciantes, "satisfechos" con el fallo

Por su parte, el presidente de la zona comercial de Triana, Marc Llobet, declaró estar "satisfecho" con el fallo judicial, aunque mostró cautela ante el recurso de apelación que presentarán los 28 demandantes. Aun así, consideró que un evento que se realiza una vez al año "no afecta los derechos fundamentales, como alegan estos vecinos".

El empresario añadió que el 5 de enero se ha convertido en un día fundamental, no solo para la hostelería, sino también para el comercio. "Se trata de uno de los días de mayor facturación del año y el último antes de que comiencen unos meses de vacas flacas para el sector".

Un evento que se realiza una vez al año no afecta los derechos fundamentales de los vecinos Marc Llobet — Presidente de la zona comercial de Triana

Sus asociados, explicó, se encuentran en una zona donde coexisten la actividad empresarial y la residencial, por lo que aboga por favorecer el diálogo entre las partes. "No todo tiene que pasar por los juzgados".

El portavoz de los comerciantes de Triana añadió que desde el inicio del procedimiento han aplicado "medidas cautelares". En concreto, se refirió a la reducción del horario para las actuaciones musicales que ha propiciado, en su opinión, "que la zona no se masificara".

Los comerciantes defendieron que los grandes conciertos "no es lo que necesita el barrio" y resaltaron que la tendencia va por impulsar las pequeñas dinamizaciones culturales como actividades las actividades teatrales en la vía pública. "Los primeros fines de semana del mes ponemos música, pero lo hacemos de 12:30 a 14: 30 horas, precisamente por respeto a los vecinos".