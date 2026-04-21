Triana acoge una campaña de donación de sangre hasta el jueves

Una unidad móvil de donación de sangre se ha instalado desde este martes en la calle mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de una nueva campaña impulsada por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El dispositivo permanecerá activo hasta el jueves 23 de abril, en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, con el objetivo de acercar este gesto solidario a la ciudadanía en una de las zonas comerciales más concurridas de la capital.

Desde el SCS se anima tanto a residentes como a visitantes a participar en esta iniciativa, que busca reforzar las reservas de sangre y facilitar la donación en espacios accesibles y de gran afluencia.

Además de este punto móvil, la Red Transfusional Canaria dispone de varios espacios permanentes para donar sangre en la isla. En Las Palmas de Gran Canaria se puede acudir a la sede de la calle Alfonso XIII, abierta de 08.15 a 21.15 horas (salvo festivos), así como a los hospitales Materno-Infantil, Doctor Negrín e Insular, que cuentan con horarios específicos para donaciones sin cita previa.

También permanece operativo el punto fijo de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con distintos horarios según el día, y el centro de Hospiten Roca, donde es necesario solicitar cita previa.

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Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años —hasta 60 si se trata de la primera donación—, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no estar embarazada. Ante cualquier duda, el SCS dispone del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061.