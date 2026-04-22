Las batidas de Parques y Jardines y Limpieza suman 361 toneladas de residuos retirados en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado en Almatriche la trigésimo tercera actuación conjunta de los servicios de Limpieza y Parques y Jardines, en el marco del mantenimiento intensivo de diversos barrios de la ciudad que ya ha facilitado la retirada de 361 toneladas de residuos urbanos y restos de poda.

Esta intervención, que corresponde a la sexta fase del programa ya realizado en Santa Catalina, La Paterna y Casablanca I, cuenta con la supervisión de los concejales Héctor Alemán y Gemma Martínez Soliño, junto a la edil del distrito, Esther Martínez, y Alexis Rodríguez, concejal de Coordinación Territorial.

El servicio de Parques y Jardines llevará a cabo labores de poda, limpieza y deshierbe en las zonas ajardinadas y espacios con plantación naturalizada. De forma simultánea, el Servicio Municipal de Limpieza se encargará de retirar residuos no vegetales, baldear las calles y espacios adyacentes a contenedores, limpiar papeleras y sanear puntos afectados por vertidos de enseres y otros desechos.

La sexta fase del programa finalizará en el Barranquillo Don Zoilo la próxima semana, completando así la intervención en 34 zonas desde 2023. Hasta la fecha, se han retirado más de 46 toneladas de residuos sólidos y 315 toneladas de restos vegetales procedentes de poda, desbroce y deshierbe, además de plantar más de 1.000 nuevas plantas y árboles. Asimismo, se ha realizado baldeo y desinfección utilizando más de 8.500 litros de agua y 900 litros de productos desinfectantes, contribuyendo al mantenimiento y la renaturalización de los barrios de la ciudad.