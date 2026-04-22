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Gestión de residuos

Cañada Honda se suma al quinto contenedor: estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que ya cuentan con este servicio

El Servicio Municipal de Limpieza ha comenzado la instalación del contenedor marrón en Cañada Honda, sumando así 24 barrios a la iniciativa de separación de residuos orgánicos

Una vecina utiliza el quinto contenedor en Cañada Honda

Una vecina utiliza el quinto contenedor en Cañada Honda / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha iniciado esta semana la instalación del contenedor marrón para la recogida selectiva de residuos orgánicos en Cañada Honda, en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, visitó este miércoles el estand informativo habilitado en el barrio, acompañado por el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez. Según expuso el edil, el Consistorio mantiene el despliegue progresivo de este contenedor en distintos barrios para facilitar la separación de residuos desde los hogares.

Datos de recogida desde 2023

Desde su implantación en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles, el contenedor marrón ha permitido recoger más de 914.680 kilos de residuos orgánicos. Estos restos se trasladan al Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria para su tratamiento y transformación en compost destinado al uso agrícola.

El quinto contenedor avanza en la ciudad y llega a Cañada Honda

El quinto contenedor avanza en la ciudad y llega a Cañada Honda / LP/DLP

Con la incorporación de Cañada Honda, el servicio alcanza ya a 24 barrios de los cinco distritos de la ciudad. El contenedor marrón se encuentra en Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex (San Lorenzo), La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita (carretera de Los Hoyos), San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista, Monteluz, Zurbarán, Fincas Unidas, San Nicolás, Costa Ayala y Cañada Honda. El Ayuntamiento prevé ampliar el servicio a nuevas zonas en las próximas semanas, entre ellas Guanarteme.

Puesto informativo y trámite del llavín

Durante esta semana, los vecinos y vecinas del barrio pueden resolver dudas en el estand habilitado en Cañada Honda, ubicado en el acceso desde el Barranco de Tasarte, además de inscribirse para obtener el llavín que permite el uso de los contenedores marrones.

El trámite también puede realizarse de forma telemática a través de la web municipal. Además, a las 100 primeras personas registradas en la oficina del barrio se les entregará un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables.

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¿Qué residuos van al contenedor marrón?

El quinto contenedor está destinado a restos orgánicos como sobras de comida, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, carne, pescado y marisco —crudos o cocinados—, alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan y bollería, granos y cereales, posos de café, filtros y bolsas de infusión, así como papel de cocina y servilletas sucias. También admite pequeñas ramas, restos de poda, hojas y flores, corchos, serrín, virutas de madera e hilos naturales.

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