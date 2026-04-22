Un ciclo de Gran Canaria, pionero en España, forma a agentes de apoyo entre iguales en salud mental: "Brindamos la ayuda que nos hubiera gustado tener a nosotros"

Uno de cada cinco canarios padece problemas de salud mental, según el último informe elaborado por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. A pesar de que alrededor del 20% de la población de las Islas ha sentido en sus carnes la batalla contra su mente, los profesionales a los que acuden para ser tratados no tienen por qué pertenecer a ese porcentaje, y la saturación de los servicios sociosanitarios no les posibilita darles toda la atención que necesitan. Ahí es donde cobran importancia personas como María Saddadi, que consiguió sobreponerse a su patología para dedicarse al acompañamiento y apoyo entre iguales en salud mental: "Brindamos el apoyo que nos hubiera gustado tener a nosotros", cuenta.

Maria Saddadi y Sara Hernández, alumna y profesora, respectivamente, del ciclo formativo. / LP/DLP

Saddadi forma parte de una formación pionera en España para agentes de apoyo entre iguales en salud mental, impartida en el CIFP Felo Monzón-Grau Bassas, en Las Palmas de Gran Canaria, parte de un itinerario enmarcado en el ciclo de Integración Social. Con motivo del cierre de la formación teórica de esta primera promoción, este miércoles tuvo lugar un acto de entrega de un chaleco simbólico previo al inicio de su etapa práctica, al que asistieron, entre otros, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y la consejera de Política Social del Cabildo insular, Isabel Mena.

La intervención es más empática y horizontal. Es más fácil llegar a la persona porque te ve una igual, como si se viera en el espejo. María Saddadi — Alumna del ciclo formativo

El apoyo entre iguales en salud mental se refiere a la ayuda mutua basada en la experiencia vivida, donde personas que tienen o han tenido patologías similares comparten estrategias, herramientas de recuperación y, en definitiva, esperanza de que es posible ganar la batalla. "Me sentí identificada con el rol profesional y por eso elegí formarme en esta materia", cuenta la futura agente de apoyo entre iguales.

Integrar perfiles como el de Saddadi en el sistema sociosanitario puede reportar multitud de beneficios a los pacientes. "La intervención es más empática y horizontal. Es más fácil llegar a la persona porque te ve como una igual, como si se viera en el espejo", explica la alumna, que destaca como factor clave la mayor facilidad para generar confianza en un tipo de paciente sobre el que, a día de hoy, sigue pesando el estigma social.

Tiempo en la atención

El rol del agente no busca sustituir ni señalar a los profesionales sanitarios, sino complementarlo con el objetivo de garantizar el mejor apoyo posible al usuario. Saddadi entiende que "los profesionales tienen poco tiempo para atender a los pacientes", en una situación en la que las prisas son contraproducentes. "Se requiere de tiempo, de poder hablar tranquilamente, respetando su espacio en confianza para poder desahogarse. En este proceso, desahogarse a veces es suficiente", asegura la futura agente.

La experiencia formativa de Saddadi "ha sido estupenda" y le ha servido "para aprender muchísimas cosas", gracias, en gran parte, al gran trabajo de "unas docentes maravillosas". Sara Hernández, profesora de la familia profesional de Servicios a la Comunidad, es una de las docentes de esta pionera formación. "Tanto mi compañera Belinda como yo hemos tenido que hacer una programación adaptada, tanto para los alumnos como con los contenidos de salud mental, sin perder el enfoque en las habilidades psicosociales necesarias para llevar a cabo el acompañamiento de forma adecuada", cuenta Hernández.

No hay nada más bonito que el apoyo entre personas en la misma situación. Poli Suárez — Consejero de Educación del Gobierno de Canarias

Construir un plan educativo de una formación totalmente nueva "en muy poco tiempo" constituyó un reto al que, tras ver a sus pupilos portar los chalecos que simbolizan el cúlmen de su aprendizaje, vale la pena enfrentarse: "Estoy emocionadísima. Hemos aprendido muchísimo nosotras de ellos. Estoy súper orgullosa y con ganas de que nos cuenten su experiencia en las prácticas", comparte la profesora, a la par que agradece al centro por apostar por este certificado profesional.

Colaboración administrativa

El consejero de Educación, Poli Suárez, aprovechó el acto para destacar que "no hay nada más bonito" que el apoyo de personas a otras en su misma situación, que pueden "encontrar una mano tendida" a través de "sus vivencias y experiencia". De igual manera, destacó la "apuesta por la colaboración administrativa" que derivó en el primer curso de este ciclo, en el que están involucradas instituciones como las Consejerías de Sanidad y Empleo, el Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria o la Asociación Espiral.

Por su parte, la consejera de Política Social, Isabel Mena, aseveró que, si bien esta figura de acompañamiento ya forma parte de algunos centros dependientes del Cabildo de Gran Canaria que atienden a personas con problemas de salud mental, "ahora se hace que esté certificada mediante un ciclo formativo", algo que fomenta "un itinerario de inserción laboral mucho más estable para incorporarse al mercado laboral".