Entradas para la UD Las Palmas y el CB Gran Canaria a cambio de compartir tus recuerdos de Guanarteme

La campaña “Comercio Local: Pasión Amarilla” se activa en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, con un doble objetivo: activar el consumo de proximidad y construir un archivo documental del barrio a partir de la memoria vecinal. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Empresarios El Pilar – Farray (AEPY Guanarteme), permanecerá abierta hasta el 10 de mayo y permite a los residentes aportar fotografías antiguas y actuales vinculadas a la vida cotidiana, el tejido comercial y los espacios urbanos del entorno.

El mecanismo es sencillo: los participantes pueden subir imágenes de calles, negocios o escenas sociales que, una vez validadas, pasarán a integrarse en un repositorio digital colectivo. Ese archivo, enmarcado en el proyecto Memoria Viva Guanarteme – Canarias Conectada, busca “preservar la memoria histórica del barrio” a partir de aportaciones ciudadanas, según la organización.

Como entrar en el sorteo de las entradas para la UD Las Palmas

La campaña introduce además un incentivo asociado a la participación. Cada fotografía validada da acceso a un sorteo de entradas dobles para eventos deportivos, entre ellos partidos de la UD Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria y el Club Voleibol Guaguas, en una estrategia que vincula la identidad barrial con referentes deportivos locales. La participación tiene lugar a través de la web de la organización.

El programa cuenta con financiación del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, y suma la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fecoeca). La intervención se enmarca en las líneas de dinamización comercial apoyadas por la comunidad autónoma, con foco en entornos urbanos consolidados.

El acto de presentación, celebrado este miércoles 20 de abril, reunió a responsables institucionales y del tejido empresarial, entre ellos el viceconsejero de Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso; el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber; el presidente de AEPY Guanarteme, Francisco Socorro; la vicepresidenta de Fecoeca, Beatriz Pestana; y el presidente de Fenorte, César Déniz.