Más de 3.000 firmas se oponen al cierre de la escuela infantil Las Folías: "Es un agravio que condena a las familias"

El barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, continúa movilizándose para evitar el cierre de la escuela infantil Las Folías. El Comité de Empresa de los Centros de Planificación de Las Palmas y la asociación vecinal de Zárate entregaron en la mañana de este miércoles más de 3.000 firmas contra el cierre de este centro, dependiente del Gobierno de Canarias, previsto para este verano. También estuvieron presentes algunas familias afectadas y trabajadoras del centro.

Ambos colectivos sostienen que esta medida afectará especialmente a las familias con menos recursos del entorno, al carecer de otras alternativas cercanas, tal y como han manifestado en convocatorias previas. En ese sentido, la presidenta del comité, Nazaret del Pino Alonso Hernández, señala que "no es solo un cierre, es un agravio comparativo que condena a las familias a una desigualdad de oportunidades inaceptable".

Transporte y movilidad

La Consejería de Bienestar Social también prevé el cierre de la escuela infantil Anaga, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González, expuso en declaraciones anteriores que esta medida no acarreará despidos y permitirá optimizar los recursos en otros centros. Asimismo, matizó que la decisión se debe a que "se han ofertado más plazas de las que se cubren" a lo largo de los últimos años.

Las portavoces vecinales de Zárate aseguran que este cierre no solo obligaría a muchas familias a buscar escuelas fuera del barrio, sino que los desplazamientos añadirían obstáculos diarios debido a las "graves deficiencias del transporte público en la zona". De este modo, reflexionan que esto reduciría la conciliación laboral y el acceso a las plazas de educación infantil.

La presidenta de la asociación de vecinos del barrio de Zárate, María Vanessa Tejera, lo expresó así: "Para nosotros, para el barrio, es como cerrar una puerta más a la educación de los niños de todo el Cono Sur".

Refuerzo de la red educativa y ampliación de los horarios

Otro de los ejes de la protesta es la comparación de la oferta educativa entre islas. Las representantes señalan que en Tenerife se mantienen operativos ocho centros de educación infantil, mientras que en Gran Canaria existen cuatro. Con el cierre de Las Folías, "la red pública de la Consejería en la isla quedaría reducida a la mitad", subrayan.

Tanto el comité como la asociación vecinal plantean que, en lugar de cerrar los centros, se implanten servicios de recogida temprana y tardía que sirvan como aliciente para los padres y madres. Según reflexionan, esta ampliación de los horarios "permitiría a las familias con trabajos precarios conciliar su vida laboral, atacando de raíz la brecha de pobreza infantil que sufren los menores de la zona".

Los colectivos ya han dirigido su petición al Gobierno de Canarias, en la que exigen la garantía de que "ningún niño o niña se quede sin su plaza por una gestión de espaldas a la realidad social de Gran Canaria".