Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo álbum QuevedoVisita del papa a Gran CanariaRally Islas Canarias 2026Chalet lujo Gran CanariaTiempo en CanariasPlan Insular de Gran CanariaIncendio en ArucasHija de Fayna Bethencourt
instagramlinkedin

Educación

Más de 3.000 firmas se oponen al cierre de la escuela infantil Las Folías: "Es un agravio que condena a las familias"

Colectivos vecinales denuncian que el cierre de Las Folías afectará a las familias con menos recursos por la falta de alternativas cercanas en el Cono Sur

La representante vecinal de Zárate, María Vanessa Tejera, ofrece declaraciones a los medios

La representante vecinal de Zárate, María Vanessa Tejera, ofrece declaraciones a los medios / LPR

Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, continúa movilizándose para evitar el cierre de la escuela infantil Las Folías. El Comité de Empresa de los Centros de Planificación de Las Palmas y la asociación vecinal de Zárate entregaron en la mañana de este miércoles más de 3.000 firmas contra el cierre de este centro, dependiente del Gobierno de Canarias, previsto para este verano. También estuvieron presentes algunas familias afectadas y trabajadoras del centro.

Ambos colectivos sostienen que esta medida afectará especialmente a las familias con menos recursos del entorno, al carecer de otras alternativas cercanas, tal y como han manifestado en convocatorias previas. En ese sentido, la presidenta del comité, Nazaret del Pino Alonso Hernández, señala que "no es solo un cierre, es un agravio comparativo que condena a las familias a una desigualdad de oportunidades inaceptable".

Transporte y movilidad

La Consejería de Bienestar Social también prevé el cierre de la escuela infantil Anaga, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González, expuso en declaraciones anteriores que esta medida no acarreará despidos y permitirá optimizar los recursos en otros centros. Asimismo, matizó que la decisión se debe a que "se han ofertado más plazas de las que se cubren" a lo largo de los últimos años.

Las portavoces vecinales de Zárate aseguran que este cierre no solo obligaría a muchas familias a buscar escuelas fuera del barrio, sino que los desplazamientos añadirían obstáculos diarios debido a las "graves deficiencias del transporte público en la zona". De este modo, reflexionan que esto reduciría la conciliación laboral y el acceso a las plazas de educación infantil.

La presidenta de la asociación de vecinos del barrio de Zárate, María Vanessa Tejera, lo expresó así: "Para nosotros, para el barrio, es como cerrar una puerta más a la educación de los niños de todo el Cono Sur".

Refuerzo de la red educativa y ampliación de los horarios

Otro de los ejes de la protesta es la comparación de la oferta educativa entre islas. Las representantes señalan que en Tenerife se mantienen operativos ocho centros de educación infantil, mientras que en Gran Canaria existen cuatro. Con el cierre de Las Folías, "la red pública de la Consejería en la isla quedaría reducida a la mitad", subrayan.

Tanto el comité como la asociación vecinal plantean que, en lugar de cerrar los centros, se implanten servicios de recogida temprana y tardía que sirvan como aliciente para los padres y madres. Según reflexionan, esta ampliación de los horarios "permitiría a las familias con trabajos precarios conciliar su vida laboral, atacando de raíz la brecha de pobreza infantil que sufren los menores de la zona".

Noticias relacionadas y más

Los colectivos ya han dirigido su petición al Gobierno de Canarias, en la que exigen la garantía de que "ningún niño o niña se quede sin su plaza por una gestión de espaldas a la realidad social de Gran Canaria".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
  2. Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria
  3. Un falso Quevedo desata la locura paseando por la zona de Las Canteras: tuvo que intervenir la policía
  4. El Estrella sube a Tercera RFEF por el ex de la UD Las Palmas Ángel Sánchez: 'Va por ti, hermano
  5. El TJSC tumba el plan que regula el futuro de Gran Canaria tras tres años en vigor
  6. El 'modelo Zubieta' como agua bendita para la UD Las Palmas: Copa, cantera y explotación de Anoeta
  7. Así es el chalet más lujoso de Gran canaria: 3.49 millones de euros por un oasis en Maspalomas
  8. El propietario 'fantasma' que no aparece en los papeles: su ausencia bloquea durante 28 años la finalización de un edificio de 30 viviendas en Ingenio

Más de 3.000 firmas se oponen al cierre de la escuela infantil Las Folías: "Es un agravio que condena a las familias"

Más de 3.000 firmas se oponen al cierre de la escuela infantil Las Folías: "Es un agravio que condena a las familias"

Un ciclo de Gran Canaria, pionero en España, forma a agentes de apoyo entre iguales en salud mental: "Brindamos la ayuda que nos hubiera gustado tener a nosotros"

Un ciclo de Gran Canaria, pionero en España, forma a agentes de apoyo entre iguales en salud mental: "Brindamos la ayuda que nos hubiera gustado tener a nosotros"

Hoya Andrea estrena un nuevo espacio natural dentro del Corredor Verde con 'hoteles para insectos' y casas para pájaros

Hoya Andrea estrena un nuevo espacio natural dentro del Corredor Verde con 'hoteles para insectos' y casas para pájaros

Intervención de la Policía Canaria por droga en Cruz de Piedra: un detenido con tres requisitorias judiciales en Las Palmas de Gran Canaria

Intervención de la Policía Canaria por droga en Cruz de Piedra: un detenido con tres requisitorias judiciales en Las Palmas de Gran Canaria

La sentencia sobre la Noche de Reyes divide a los vecinos de Triana

La sentencia sobre la Noche de Reyes divide a los vecinos de Triana

Jimena Delgado critica el plan de asfaltado de Carolina Darias: “Es tardío e insuficiente”

Jimena Delgado critica el plan de asfaltado de Carolina Darias: “Es tardío e insuficiente”

Del Ártico a La Luz: el Puerto de Las Palmas afianza su especialización en reparación naval con cinco cruceros de lujo en dique seco en Astican

Del Ártico a La Luz: el Puerto de Las Palmas afianza su especialización en reparación naval con cinco cruceros de lujo en dique seco en Astican

Las Palmas huele a Japón este mayo

Las Palmas huele a Japón este mayo
Tracking Pixel Contents