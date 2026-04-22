Hoya Andrea estrena un nuevo espacio natural dentro del Corredor Verde con un 'hotel para insectos' y casas para pájaros

El proyecto del Corredor Verde continúa su marcha por Las Palmas de Gran Canaria. En el marco de esta iniciativa el barrio de Hoya Andrea suma un nuevo espacio para caminar, pasear a los perros y descubrir la naturaleza endémica de Canarias. Las dos laderas que enmarcan el barrio (una que confluye junto a la calle Júpiter y otra junto a la calle Plutón) se han convertido en senderos con bancos, casas para pájaros e incluso 'hoteles para insectos'.

El Corredor Verde pretende aumentar las áreas de esparcimiento de la ciudad a través de la renaturalización de espacios urbanos. El proyecto está previsto que recorra los barrios de Tamaraceite, Hoya Andrea, Los Tarahales, Siete Palmas, Las Torres, El Pilar, Barrio del Atlántico, La Minilla y Escaleritas. En total, son siete proyectos, de los cuales todos están en fase de licitación o ya licitados. En concreto, los trayectos comprendidos entre Los Tarahales, Las Torres y Barranco de La Ballena están propuestos a adjudicación; la red de conectores verdes que permitirá unir todos los proyectos está en recepción de ofertas y en el tramo de La Mayordomía se estudia hacer un negociado sin publicidad. Por el momento, se ha finalizado el lagartario de Tamaraceite y la renaturalización de Hoya Andrea.

En el caso de Hoya Andrea son 22.000 metros cuadrados de renaturalización con especies locales. El proyecto se ideó con el objetivo de crear espacios verdes diferentes a los tradicionales parques y plazas. En cambio, se creó un área rústica que sea fácilmente accesible desde las zonas residenciales para que los vecinos tomen contacto con la naturaleza.

Infraestructura

En total, son 490 plantas las que colman este nuevo espacio, en el que también se han colocado casas para pájaros y un 'hotel de insectos'. Este refugio, elaborado con estructuras construidas con maderas, cañas o cortezas, busca aumentar la población, que se ha visto mermada por la contaminación, el uso de pesticidas y las especies invasoras. Las especies que suelen visitar estas infraestructuras son los escarabajos, las moscas, las mariposas, las abejas, las hormigas, las avispas y las polillas.

"Nos va a permitir disfrutar de la naturaleza en plena ciudad y además haciéndolo de una manera que le otorga no solamente un gran valor ambiental, paisajístico, sino también un gran valor educativo y pedagógico", valoró la alcaldesa, Carolina Darias. A lo largo del recorrido hay carteles informativos que muestran a los viandantes la flora y fauna autóctona que se puede encontrar, por lo que la regidora no descarta que los escolares aprendan sobre biodiversidad en este renovado enclave.

Especies endémicas

En cuanto a las especies endémicas que se pueden encontrar en el paseo algunas son el verol, el acebuche, el tajinaste blanco, la sabina o el pino canario, entre otras. Los trabajos para llevar a cabo la renaturalización fueron de bajo impacto, es decir, que sin grandes obras urbanísticas se buscó conseguir un espacio de tránsito "parecido al que la gente puede buscar en la Cumbre", según explicó el técnico de la empresa Geursa, Santiago Hernández, que llevó a cabo la dirección técnica. "Hemos instalado un mobiliario rústico de materiales de madera o piedra natural en el que se podrán sentar a leer o escuchar a los pájaros", destacó.

El proyecto de Hoya Andrea, con una inversión de 404.731,49 euros, ha estado financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, mediante la Fundación Biodiversidad y con fondos europeos NextGenerationEU. "Esto supone una transformación importante a la ciudad, para hacerla más amable y más cercana a los bienes naturales", aseguró el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El Corredor Verde discurrirá por los barrios con una longitud aproximada de 12 kilómetros y contempla la renaturalización de 459.016 metros cuadrados. El proyecto prevé la plantación de más de 11.000 árboles y arbustos, así como 8.000 ejemplares de matorral.