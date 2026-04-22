Jimena Delgado critica el plan de asfaltado de Carolina Darias: “Es tardío e insuficiente”

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, criticó este 22 de abril de 2026 el alcance del plan de asfaltado anunciado por la alcaldesa Carolina Darias, al considerar que la iniciativa “llega tarde”, es “insuficiente” y no soluciona el deterioro acumulado en la red viaria de la capital.

Cifras del plan 2024-2031

Delgado se refirió al Plan de Asfaltado 2024-2031, presentado a principios de mes, que contempla una previsión de 40 millones de euros para actuar en 474 calles. Según expuso, el propio gobierno municipal sostiene que hasta ahora ha destinado ocho millones y que prevé superar los 10 millones hasta el próximo año. A juicio del PP, la comparación entre el anuncio y la inversión efectiva “no refleja un plan transformador”, sino una respuesta tardía ante el estado del pavimento.

Inversión anual y estado del pavimento

La portavoz popular señaló que la planificación supone una media de alrededor de cinco millones de euros al año hasta 2031 y que, en el tramo 2024-2027, la inversión ejecutada o comprometida se sitúa en una media de “algo más de tres millones anuales”, según sus cálculos. Delgado vinculó esas cantidades con el estado de numerosas vías, donde enumeró baches, grietas, hundimientos y parches, una situación que, añadió, se habría agravado tras las lluvias del invierno.

Contrato de mantenimiento vencido desde 2018

La representante del PP afirmó que el debate sobre el asfaltado no puede desvincularse del mantenimiento ordinario de la ciudad. En este sentido, sostuvo que el “gran contrato” de conservación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales está vencido desde 2018, lo que, según dijo, ha tenido impacto en el estado general de la red viaria.

Comparación con 2014

Delgado comparó el anuncio actual con actuaciones anteriores y recordó que en 2014, último año completo de gobierno del PP en la ciudad, se ejecutó una inversión de seis millones de euros en asfaltado en un solo año, con actuación en más de 130 calles, en un contexto en el que el presupuesto general municipal era, según indicó, “prácticamente la mitad” del actual. Doce años después, añadió, con más deterioro y con costes al alza, cuestionó que la media anual planteada sea inferior.

Barrios citados por el PP

La portavoz popular mencionó zonas como La Paterna, así como Arenales y Cruz de Piedra, además de vías “articulantes” como Juan XXIII, para ejemplificar el estado de distintas calles. Desde el PP, reclamó la licitación del contrato de mantenimiento viario y una planificación que, en su opinión, eleve el esfuerzo inversor para revertir la situación en un plazo “razonable”.