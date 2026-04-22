El Puerto de Las Palmas crece un 4,6% y roza los ocho millones de toneladas en el primer trimestre del año

El Puerto de Las Palmas continúa siendo clave en el incremento del tráfico de mercancía en los recintos que forman parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y roza los ocho millones de toneladas movidas en el primer trimestre del año, situándose en el cuarto puesto del sistema portuario español. De estas toneladas, más de siete se corresponde a las mercancías, y el resto a avituallamiento y la pesca.

Durante el mes de marzo, La Luz movió 2.615.460 toneladas, un 5,13% más que en el mismo mes de 2025. Así, en los tres primeros meses del año, la cifra alcanza las 7.029.991 toneladas, con un crecimiento del 5,03%. El tráfico internacional, que incrementó un 8,93%, sigue siendo el que más llega a las terminales de contenedores, con 4,7 millones de toneladas.

El tirón de los contenedores y del tránsito

La evolución de los TEU confirma que la actividad de contenedores sigue siendo muy fuerte. En marzo se movieron en el Puerto de Las Palmas 129.435 TEU, un 17,74% más que en 2025, y en el acumulado 346.371 TEU, un 6,09% más. El crecimiento se da tanto en carga y descarga como, sobre todo, en tránsitos. En marzo, la carga y descarga subió un 16,09% y los tránsitos un 18,68%. En cuanto al total del primer trimestre, la primera aumenta un 4,27% y los segundos un 7,14%. Además, los tránsitos suponen alrededor del 64% del total de TEU, lo que subraya el papel de La Luz como plataforma de redistribución.

En marzo la mercancía general convencional subió un 22,12% hasta 379.020 toneladas, y la mercancía general contenerizada un 6,38% hasta las 1.324.867. En el acumulado, la primera creció un 15,50% (1.041.701 toneladas), mientras que la otra baja un 0,76% (3.555.573 toneladas). Dentro del bloque de graneles, el granel líquido bajó en marzo un 2,86%, hasta 888.934 toneladas, pero en el acumulado creció un 9,88% hasta 2.391.603 toneladas. El granel sólido subió un 33,54% hasta 22.640 toneladas y en el acumulado, un 28,14% hasta 41.113 toneladas.

Un arranque expansivo con algunos contrastes

En términos generales, el Puerto de Las Palmas presenta un arranque de 2026 claramente expansivo, con crecimientos en los grandes indicadores de actividad, especialmente en cruceristas, mercancías, TEU, tráfico Ro-Ro y tráfico total. Sin embargo, esta tendencia no es uniforme porque hay sectores como la línea regular de pasajeros, el tonelaje bruto total de los buques, parte del avituallamiento de combustible y, en el acumulado, la mercancía general contenerizada en toneladas.

En el capítulo de pasaje, marzo deja una subida del 6,07%, al pasar de 249.635 a 264.781 pasajeros, un incremento sostenido únicamente por los cruceristas, que aumentaron un 15,43%, pasando de los 154.408 del mismo mes de 2025 a 178.233. Sin embargo, las personas que utilizan las líneas regulares fueron menos, concretamente un 9,11%. También se redujo el número de vehículos en régimen de pasaje un 3,48% en marzo, hasta 38.637 unidades, y un 3,96% en el acumulado, con 110.121 unidades.

El tráfico Ro-Ro acelera su crecimiento

Por el contrario, el tráfico Ro-Ro vuelve a ofrecer una imagen expansiva con 23.544 unidades, un 14,10% más que en marzo de 2025, y 64.347 unidades en lo que va de año. El crecimiento es particularmente intenso en el segmento de vehículos con contenedor, que en marzo subió un 37,91% en unidades y un 46,65% en toneladas, y en el acumulado un 22,23% y un 31,55%, respectivamente.

El combustible cae, pero el avituallamiento total sigue subiendo

Una caída llamativa es la del suministro de combustible, que baja un 14,66% con 211.033 toneladas en marzo, y un 2,48% en el acumulado, mientras que el suministro de agua creció en un 6,4 en el último mes y un 35,39% en el trimestre.

En cuanto a la actividad de buques, el Puerto de Las Palmas registró en marzo 1.022 buques, nueve más que un año antes, sumando 2.882 barcos desde el 1 de enero. Otros datos recogidos en las estadísticas del mes de marzo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas están relacionados con la pesca congelada, que creció ese mes 56,71% hasta 33.319 toneladas, y en el acumulado un 58,88% hasta 83.296 toneladas. La pesca fresca sigue bajando y es un sector casi residual, pasando de dos a una tonelada en la comparación de los dos últimos meses de marzo. Los datos comparativos del primer trimestre también registra una disminución similar, pasando de seis a tres toneladas.